Spln sa mu senil: Attila Végh ma obrovskú radosť... FOTO Druhé dieťatko!

„Máme obrovskú radosť! Attilka bude mať bračeka alebo sestričku,” napísal šťastný zápasník k fotografii, kde svojej polovičke drží ešte nenápadné tehotenské bruško. Natália sa k tomu, že čaká druhé bábätko, rozpísala o čosi viac.

„Ako sa to hovorí? S jedným rastie chuť, či jedno je len pre strach? Alebo najkrajší darček, aký môžete dať svojmu dieťaťu, je súrodenec. Podaktorí ste mali pravdu. Áno som v tom,” napísala k tej istej snímke sexi blondínka a priznala, že druhý potomok vôbec nebol v pláne.

Attila Végh sa stane dvojnásobným otcom Zdroj: Jan Zemiar

„Ale je to tak. Moje plány na tento rok boli úplne iné, ale ako som raz spomínala, človek mieni, pán Boh mení. Bol to veľký šok pre mňa, skoro som odpadla A mne to tehotenstvo zasa dlho nejde skrývať. Brucho jak v piatom, 5 kíl hore.. Klasika, ako cez kopirák s Att," okomentovala Véghova manželka a dodala, že na svoje ďalšie bábätko sa už nesmierne tešia.

Budúcim dvojnásobným rodičom srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!