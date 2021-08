Felix Slováček sa drsne obul do Patrasovej: Alkoholizmus a Demencia... Skončí ako Iveta Bartošová!

PRAHA - Fúha, tak toto sú slová, ktoré naozaj zabolia! Medzi Dádou Patrasovou (65) a jej ešte stále manželom Felixom Slováčkom (78) sú vzťahy už dlhé roky ako na hojdačke. V máji sa začalo hovoriť o tom, že hudobník poslal k vode svoju mladú milenku Lucii Gelemovou, s ktorou tvoril pár približne sedem rokov. No a krátko na to sa začalo zdať, že krach ich vzťahu pomohol k tomu, aby sa to medzi Dádou a Felixom trochu utriaslo. Lenže...

Dáda sa nedávno nechala počuť, že s rodinou plánujú spoločný hodobný projekt. Vyhlásila, že spievať v ňom bude celá jej rodina vrátane jej zákonitého. Všetko to znelo úplne idylicky. Lenže zdá sa, že Felix o ničom podobne nevedel. A nielen to. Slováček svojej bývalej partnerke, s ktorou je ešte stále oficiálne ženatý, poriadne naložil.

Dáda má podľa neho obrovské problémy sama so sebou a nevie, čo rozpráva. „Sú to vzdušné zámky. Rádoby plány. Demencia. Alkohol. Pokiaľ sa nevylieči, je to nereálne," nedal si servítu pred ústa Slováček, keď ho ohľadom spoločného projektu s Dádou kontaktoval český denník Blesk.

Felix si myslí, že Dáda má problém s alkoholom a demenciou. Zdroj: profimedia.sk

Podľa Felixa si Dáda svoj problém neuvedomuje a odmieta si nechať poradiť od každého, kto jej to povie, vrátane upozornení od vlastných detí. „Ak to takto pôjde ďalej, bude to jej koniec a zomrie. Je to potom cesta Ivety Bartošovej. A treba to do nej hustiť, inak sa liečiť nebude," povedal drsne no úprimne Felix.

