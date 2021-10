Felix Slováček po mŕtvici: Patrasová sa oňho strachovala a on… Kruto ju ZRUŠIL!

Felixovi Slováčkovi (78) sa zhoršil zdravotný stav: Náhly prevoz do nemocnice a hospitalizácia!

Felix Slováček bol práve na ceste na chatu, spoločne so svojou bývalou priateľkou Luciou Gelemovou, keď mu v aute prišlo náhle zle. O 40 rokov mladšia výtvarníčka tak hudobníka okamžite odviezla do nemocnice, kde si ho na niekoľko dní nechali. O Felixa sa prirodzene báli všetci jeho najbližší, v rátane jeho stále zákonitej manželky Dády Patrasovej.

No keď ho chcela do nemocnice prísť navštíviť, dočkala sa ľadovej sprchy. „Mala som o Felixa veľký strach, veď je to môj manžel, ktorého mám rada,“ priznala českému Blesku Dáda. Kúpila preto jablká, ktoré Felix miluje a zavolala mu, že za ním ide, lenže... „Povedal mi, nech mi to ani nenapadne, že sa nechce rozčulovať a že za nim aj tak chodí denne pani Gelemová,“ šokovala Patrasová.

Niet divu, že ju tieto slová zasiahli. „Tak to ma dosť rozčarovalo. Kto už iný by za ním mal chodiť, keď nie je ho právoplatná manželka, s ktorou žije 40 rokov?“ pýta sa Dáda, ktorá napokon nikam nešla. „Nenechám sa predsa odnikiaľ vyhadzovať,“ dodala. No najviac ju zarazilo to, čo sa dialo potom. Felix sa totiž do médií vyjadroval, kto za nim do nemocnice prišiel a kto plánoval prísť... Lenže Dádu akosi opomenul.

Felixa Slováčka do nemocnice odviezla expriateľka Lucie Gelemová. Zdroj: Ján Zemiar,

„A že by sa zmienil, že som za ním chcela vyraziť ja, tak to sa neobťažoval. Urobil zo mňa takto na verejnosti peknú kravu,“ zdôraznila herečka. No keď v pondelok Felixa prepustili a do Prahy ho priviezla opäť jeho exmilenka Lucie, bola naňho opäť ako med. Prekvapili ju však slová, ktoré jej Felix po príchode povedal - lekári mu vraj nielen, že nezakázali sex, naopak mu ho odporúčili. A vraj čím viac, tým lepšie.

No a to v Patrasovej vyvolalo podozrenie, že Felix má ďalšie milenky. „A to ma už dostalo. O Lucii Gelemovej hovorí, že k nej má vzťah ako k dcéry. Možno teda okrem mňa má ešte ďalšie priateľky,“ hodnotí Dáda. „Každopádne som šťastná, že je manžel v poriadku, ale mám toho všetkého až po krk. Odchádzam koncom týždňa do Florencie a užijem si tam super dni,“ dodala.

Dádu Patrasovú rozčúlilo, že jej manžel povedal, aby za ním do nemocnice nechodila. Zdroj: profimedia.sk