Dcéra Maroša Kramára šokovala verejnosť: Veď ona NEMÔŽE byť SLOVENKA!

BRATISLAVA - Mnohí ľudia si myslia, že deti známych osobností to majú v živote omnoho ľahšie a šplhajú sa po chrbtoch svojich rodičov, ktorí im dokážu vybaviť prakticky čokoľvek. Niektoré celebritné ratolesti sú však také nadané, že to absolútne nepotrebujú a ich talent hovorí sám za seba. A presne to je aj prípadom Tamary Kramárovej - dcéry herca Maroša Kramára. To musíte počuť!

Mladá dvadsiatnička má slušne našliapnuté na vedeckú kariéru - neurovedu aleneštuduje na jednej z našich škôl, no zlákalo ju to do Brightonu v Anglicku. Avšak jej naväčšou vášňou je aj tak hudba. Mladá brunetka kedysi hrala na klavír, potom sa len vďaka videám naučila sama hrať aj na gitare. Tam ale neskončila.

Tamaru to postupne začalo čoraz viac lákať k spevu a na sociálnych sieťach zverejňovala cover verzie známych hitov. Jej nezvyčajná no dokoncalá farba hlasu ľuďom neustále vyráža dych. A aktuálne sa konečne odhodlala k tomu, aby do sveta vypustila aj vlastnú pieseň.

Tama Kramárová je nesmierne talentované mladé žieňa Zdroj: Instagram T.K.

Dostala názov So sweet a mnohí ľudia, ktorí si ju vypočuli, neveria, že by táto mladá a nesmierne nadaná interpretka mohla byť Slovenka. Okrem zlata v hrdle disponuje aj perfektnou angličtinou a aj vďaka tomu celý jej prvý vlastný počin znie doslova svetovo. Svoj debutový singel Tamara napísala počas prvej karantény začiatkom pandémie na akustickej gitare.

O produkciu a aranžmán sa postaral Oliver Fillner zo skupiny RAKOVICKY, ktorý prepracoval pôvodné demo do finálnej podoby vo vyhľadávanom štúdiu LVGNC. Basgitaru, druhú gitaru a bicie nástroje nahral multi-inštrumentalista Adam Noška. So Sweet je prvým náhľadom do dlhodobej spolupráce Tamary, Olivera a Adama, ktorí spoločne pripravujú celé debutové EP.

Zdroj: Instagram T.K.

V spolupráci s režisérom Adamom Rohálom potom vznikol k piesni videoklip, ktorý sa pohráva s konceptom ironicky sladkého zvuku napriek relatívne trpkému textu piesne.„Pri rozmýšľaní nad vizuálnom pre So Sweet bolo pre mňa dôležité zakomponovať do celkovej pozitívnej a letnej atmosféry piesne trpkosť a nepokoj, ktorými sa zaoberá text. Preto sme ako symbol zvolili citróny, ktoré nás sprevádzajú celým videoklipom a tak nenásilne napovedajú, o čom pieseň je,“ hovorí Tamara.

Jej debutový singel si môžete vypočuť vo videu nižšie: