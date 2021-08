Premiéra nového filmu: Polnišová hviezdou, ale… Uff, z obľúbenej komičky totálna šedá myška!

BRATISLAVA - Už dnes večer sa do kín dostane nový slovenský film s názvom Známi Neznámi. Ide o slovenskú adaptáciu svetoznámej predlohy Úplní cudzinci, ktorí sa počtom svojich remakov zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. Jednu z úloh si tam zahrá aj Petra Polnišová (45). Lenže... Z obľúbenej komičky sa stala úplná šedá myška!

Dnes popoludní sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala tlačová konferencia k novému slovenskému filmu Známi Neznámi. Ten sa už dnes večer dostane do kín. Okrem viacerých českých hercov, si v novinke zahrala aj Táňa Pauhofová, Sväťo Malachovský či Tomáš Maštalír. Jednu z postáv tam stvárňuje aj koproducentka filmu Petra Polnišová.

No hoci ju verejnosť vníma hlavne ako komičku, v remaku svetového hitu si zahrá serióznu postavu. „Som považovaná za komickú herečku, hrám prevažne komické role, ale teraz príde osoba, ktorá s komikou nemá absolútne nič spoločného. Musí byť istým spôsobom až taká šedá myška, takže aj pre mňa to bolo nové. Myslím, že aj pre diváka to bude nové a ja sa budem tešiť, ak to zapôsobí. No, je to ruleta,“ vyjadrila sa na adresu svojej postavy Petra.