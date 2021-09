Polnišová nabehla do fitka: Potrebuje zatočiť s kilami!

Petra Polnišová vždy patrila k ženám typu krv a mlieko. A s posmeškami sa stretáva aj po dlhých rokoch pôsobenia v šoubiznise. „Nie som konfekčná veľkosť. Každý jeden koment, keď vyjde niečo o mne, vždy sú tam nejakí dvaja – traja jedinci, ktorí povedia, že to tučné prasa už by malo zliezť z obrazovky. Čiže ďakujem im za to, lebo mňa to vyslovene obrúsilo a prestala som riešiť tieto veci,“ prezradila herečka pomerne nedávno v podcaste Jau, PS: to bolelo.

Jej aktuálny partner Juraj vraj jej váhu absolútne nerieši. „Existujú muži, a ja to mám doma... Môj muž sa začal veľmi rozhorčovať nad tým, že Adele schudla a už nie je to, čo bývala. Vtedy som mala pocit, že som v nebi. A úplne s vážnou tvárou mi vysvetlil, že to nie je o tom, či máš ty 30, 50, 60, 80 alebo 100 kíl. Ide o to, že čo vlastne vyžaruješ a akým spôsobom si vymieňate s partnerom energiu,“ uviedla Polnišová v máji.

Napriek tomu aktuálne zacítila potrebu s nadbytočnými kilogramami zatočiť. Istý osobný tréner ju totiž zverejnil na sieti Instagram ako svoju novú klientku. „Lebo milujeme výzvy,” komentoval fotografiu, na ktorej pózuje s herečkou vo fitnescentre. Petre držíme palce, aby sa jej podarilo splniť cieľ, ktorý si sama pre seba stanovila.

Zdroj: Instagram PH