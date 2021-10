Polnišová vo svadobnom: Šaty ako torta... Toto vôbec nie je jej štýl!

Petra Polnišová bola kedysi vydatá za architekta Jaroslava, približne po 3 a pol roku ale prišiel rozvod. Neskôr bola vo vzťahu s Francúzom Matthieuom Darrasom, ktorému porodila dve deti, no nakoniec sa rozišli.

Aktuálne je herečka opäť zadaná, otázkou je, či sa ešte bude niekedy vydávať. Zatiaľ jej to dopriali tvorcovia seriálu Pán profesor. No svadobnými šatami jej príliš neulahodili. Keď sa jej totiž redaktorka webu markiza.sk pýtala, aký má pocit, dostala jednoznačnú odpoveď: „Priznám sa, že nie veľmi komfortný. Ja obdivujem všetky tie nevesty, ktoré si dajú tieto torty na seba a vydržia v tom celý deň. Pocit princeznej tak prvých päť minút a potom už to chcem len dať dole.”

Zdroj: Tv Markíza

Na svoju vlastnú svadbu by si tento štýl teda určite nevybrala. „Priznám sa, že už aj keby som sa chcela vydávať, už v mojom veku si dať také šaty, asi by to nebolo ani vhodné, ani by som sa v tom necítila dobre. Ja neviem vôbec, aký typ šiat by som... vôbec som nad tým nikdy neuvažovala, aký typ šiat by som si dala, ale asi veľmi jednoduchý,” prezradila Petra. Pozrite si v GALÉRII, ako vyzerala v úlohe seriálovej nevesty.