Markizácka dvojica ohúrila divákov: TOTO TU EŠTE NEBOLO!

Je už celkom bežné, že Slováci na sociálnych sieťach s nadšením všetko a všetkých komentujú, kritizujú a normálnemu človeku pri čítaní niektorých komentárov zostáva rozum stáť. Rôzne reakcie sa objavili na internete aj vtedy, keď vyšlo najavo, že Markíza bude mať novú moderátorsku dvojicu. Sympatická Zuzana Čimová a ostrieľaný Matúš Krnčok sú náhradou za Adrianu Polákovu a Dara Richtera, ktorí po rokoch pôsobenia v Teleráne skončili.

Zuzana Čimová a Matúš Krnčok sú novou posilou markizáckeho Telerána. Zdroj: TV Markíza

Výkon, ktorý Matúš a Zuzka podali počas svojho prvého živého vysielania, zatvoril ústa všetkým neprajníkom a kritikom. Dvojica totiž pôsobila na obrazovkách úplne prirodzene, zohrato a vôbec nebolo badať, že je to ich premiéra. Ocenili to aj diváci. „Čakala som vystrašené tváre, stres, koktanie... A oni boli úžasní. Len tak ďalej. Skvelá dvojica,” znie jeden z mnohých pochvalných komentárov. „Perfektne ste vybrali! Dobre sa na nich pozerá a počúva. Vhupli do toho na výbornú,” pridali sa ďalší diváci. Súhlasíte s nimi?

FOTO: Zuzana Čimová a Matúš Krnčok divákov, ktorí kritizujú vždy a všetko, svojim výkonom nadchli.

