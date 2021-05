Šokujúce správy z Markízy: KONIEC moderátorov po 14 rokoch!

BRATISLAVA - Fanúšikovia Telerána majú hlavu v smútku! Z modro-žltej televízie prišli dnes ráno smutné správy. A to, že moderátorská dvojica Adriana Poláková a Daro Richter na televíznych obrazovkách po 14 rokoch končia. Aký je dôvod ich odchodu?

Pre množstvo Slovákov je akousi rannou rutinou, že sa prebúdzajú s Markízou. Relácia Teleráno sa roky teší veľkej obľube a rovnako tak aj moderátori, ktorí magazín uvádzajú. Stabilnou súčasťou tímu boli aj Adriana Poláková a Daro Richter. Tí však v júli na týchto postoch skončia a v rannej relácii sa budú objavovať už možno len ako hostia.

Adriana Poláková a Daro Richter tvorili zohratú moderátorskú dvojicu. Zdroj: TV Markíza

Za koncom v obľúbenej relácii je rozhodnutie Adriany Polákovej. „S priateľom sme sa rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia. Bolo by pre mňa časovo veľmi náročné cestovať skoro ráno do Telerána. Priateľovo bydlisko nie je totiž v blízkosti hraníc, preto som sa rozhodla v Teleráne skončiť,“ vysvetlila pre markizácky web Adriana, ktorej priateľ Christian žije v Rakúsku.

Ako v súvislosti s tým dodala, nešlo o unáhlené rozhodnutie. „V Markíze opúšťam skvelých kolegov, na Slovensku mám rodinu, priateľov, podnikanie. Samozrejme, že so všetkými ostávam naďalej v kontakte. Paradoxom však je, že s priateľom som sa zoznámila práve v Teleráne, kde bol pred mnohými rokmi ako hosť v čase, keď ešte býval a podnikal na Slovensku, a kvôli nemu teraz z Telerána odchádzam,“ prezradila.

Zaujímavé je, že z moderátorského postu odchádza aj jej parťák Daro Richter. „Po dohode s televíziou sme sa rozhodli, že svoje pôsobenie na televíznej obrazovke ukončíme spoločne s Aďkou. Som vďačný za každú minútu a každé jedno vysielanie. Teleráno som mal vždy rád a rád ho budem mať i naďalej ako divák,“ uviedol.

Daro Richter a Adriana Poláková sa budú v Teleráne objavovať už len do júla. Zdroj: TV Markíza

Adriana Poláková bola súčasťou Telerána od roku 2005. Prvé dva roky pôsobila po boku Gregora Mareša. Keď v roku 2007 nastúpil do Markízy Daro Richter, vytvorili s Polákovou zohratú dvojicu, ktorá sa medzi divákmi tešila veľkej obľube.