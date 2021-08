Zuzana Haasová ukázala nového partnera: FOTO Mala som ho celý čas rovno pod nosom!

BRATISLAVA - V stredu večer sa v priestoroch známeho bratislavského kina konala premiéra filmu Suicide squad: Samovražedná misia. Pozvanie pozrieť si túto akčnú komédiu prijalo niekoľko známych osobností, medzi nimi aj herečka Zuzana Haasová. A tá sa prvýkrát v spoločnosti objavila aj so svojim novým partnerom!

Zuzana Haasová doteraz v láske nemala veľa šťastia. Pred dvomi rokmi v máji sa objavila správa o tom, že herečka Zuzana Haasová sa rozvádza. So záchranárom Martinom Kostkom tvorili pár niekoľko rokov a napokon sa v roku 2016 zosobášili. Tretie výročie svadby však už v láske neoslávili. Súd dvojicu rozviedol, no a odvtedy sa sympatická herečka neobjavila so žiadnym oficiálnym partnerom po svojom boku.

Toho pravého však možno predsa len našla. Temperamentná blondínka prišla do kina v spoločnosti charizmatického muža, pri ktorom doslova žiarila šťastím. My sme zisťovali, či ide naozaj o Zuzkinho nového partnera. Herečka túto správu pre Topky.sk potvrdila a prezradila nám aj to, ako sa dali dokopy.

Svoju lásku mala podľa vlastných slov celý čas pred sebou. Akurát že si to najprv vôbec nevšimla. „S Viliamom sa poznáme 26 rokov, boli sme aj spolužiaci v škole. Život si koniec-koncov robí z teba vždy srandu, všetko máš vždy pod nosom, stačí sa prebrať, poobzerať a všimnúť si to, čo máš kúsok od seba/neustále pri sebe a pod nosom. A nechodiť cez púšte a celý svet, aby si to objavil," prezradila pre Topky.sk Haasová.

Zuzana Haasová žiari šťastím po boku svojho partnera Viliama.

Zdroj: Ján Zemiar

S jej vyvoleným ju spája i láska k hudbe, Viliam dokonca hrá aj v jej kapele. „Ak ste na neho zvedaví, môžte si ho vypočuť v mojej The Susie Haas Band už 20.8. v Trenčianskych Tepliciach, je skvelý huslista a tiež hrá aj vo filharmónii," pochválila sa svojim partnerom Zuzana, ktorá snáď konečne našla toho pravého.

