Šokujúce TAJOMSTVO markizáckeho moderátora: NEVERA!

Matúš Krnčok prijal pozvanie do relácie Pohofka, kde moderátorke Lucii Medveď Patakovej odpovedal na jej zvedavé otázky. Okrem iného sa zaujímala napríklad aj o to, ako blondiak požiadal svoju manželku o ruku.

FOTO: Matúš Krnčok s manželkou Ninou a milovanými dcérkami.

„Bolo to dosť zvláštne. Boli sme spolu asi dva roky a povedali sme si najprv, že by sme chceli dieťa, tak sme si ho spravili. A keď Nina zistila, že je tehotná, tak som si povedal, že sa k tomu musím postaviť ako muž. Ale nič som nemal doma, tak som si kľakol a dal som jej vlastne moju kreditku. Nemal som žiaden prsteň, ale chcel som, aby videla, že sa idem o môj život podeliť s ňou,” prezradil Krnčok.

Svoju vyvolenú požiadal Matúš o ruku aj neskôr, už s prsteňom. „Bolo to v Horskom Parku, lebo tam sme sa chodili zašívať,” pokračoval v rozprávaní sympatický markizák. A pri tej príležitosti prekvapil tým, prečo sa s Ninou pred svetom schovávali. „Keď som s Ninou začal, mal som v tom čase dosluhujúci vzťah. Ale vlastne tá bývalá už potom bola bokovka, lebo Ninu som si vybral do života,” dodal Krnčok s tým, že jeho ex už má tiež vlastnú rodinu. „Ono to tak malo byť,” uzavrel.

Zdroj: YouTube.com

Moderátor sa v rozhovore tiež netajil tým, že ho veľmi baví byť otcom rodiny. Po synovi však akosi netúži. „Tí chlapci sú takí, že v istom veku mi prídu jemne spomalení. A dievčatá sú také tatinkove,” vysvetlil.