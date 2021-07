Sexi manželka reprezentanta z Olympiády v Tokiu: Doma má Kollárovu mamičku č. 4!

Američan Rory Sabbatini žne úspechy nielen vo svete športu, ale aj v súkromí. Už celých 7 rokov je šťastne ženatý so Slovenkou. Svoje áno v októbri 2014 povedal Martine Štofaníkovej, ktorej meno u nás rozhodne nie je neznáme.

Kollárova "mamička" č. 4 má nový život: Vydala sa za úspešného športovca!

Sympatická kráska sa stala známou vďaka vzťahu s tenistom Dominikom Hrbatým, no oveľa viac mediálnej pozornosti sa jej ušlo, keď si začala s najznámejším slovenským multioteckom Borisom Kollárom. Práve ona politikovi porodila prvého syna a stala sa tak mamičkou číslo 4.

Vzťah dvojici z pochopiteľných dôvodov dlho nevydržal, Slovenka odišla do USA a tam sa zoznámila so svojím aktuálnym manželom. No a pre oboch to bolo zjavne osudové stretnutie. Rory totiž v januári 2019 prijal slovenské občianstvo a aktuálne reprezentuje našu krajinu na olympijských hrách.

Dnes v noci začalo 2. kolo olympijského turnaja v golfe, ten však musel byť pre nepriaznivé poveternostné podmienky prerušený. Pokračovať bude v sobotu o 00:45 nášho času. Rory Sabbatini je priebežne na 11. mieste.

Golfista Rory Sabbatini aktuálne reprezentuje našu krajinu na Letných olympijských hrách v Tokiu. Zdroj: TASR - Michal Svítok