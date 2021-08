Fešák z olympiády: V Tokiu bojuje o medailu, ale… Hviezdil aj na súťaži krásy!

TOKIO - Úspešný v športe, ale uživil by sa aj ako model! Rýchlostný kanoista Denis Myšák (25) v piatok ráno zabojuje na olympiáde v Tokiu o medailu v štvorkajaku. Jednu nám už pred piatimi rokmi priniesol z OH v Riu. No úspechy žne aj na poli modelingu. Pravidelne predvádza na prehliadkach a... Nedávno hviezdil aj na medzinárodnej súťaži krásy!

Len 25-ročný rýchlostný kanoista Denis Myšák na seba upozornil už pred šiestimi rokmi, keď na Majstrovstvách sveta vybojoval ako člen štvorkajaku zlatú medailu pre Slovensko a o rok neskôr striebornú medailu na Olympijských hrách v Rio de Janeiro. Aktuálne bojuje o ďalšie cenné kovy na olympiáde v Tokiu.

Už dnes v noci posádka slovenského štvorkajaku v zložení - Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek a Samuel Baláž - zabojuje o miestenku vo finále, kde pôjde o všetko. No ak mladého rodáka z Bojníc omrzí šport, nestratil by sa ani vo svete modelingu. Predsalen v ňom už nie je žiadnym nováčikom. Pravidelne predvádza na módnych prehliadkach a...

Zdroj: Instagram D.M.

Len pred pár mesiacmi sa zúčastnil medzinárodnej súťaže Mister Globe, kde tiež zabodoval. „Agentúra Oklamčák Production udelila Denisovi Myšákovi titul Vicemister SK a Mister Globe Slovakia 2020. Ten sa následne zúčastnil svetovej súťaže Mister Globe 2021 a zo 49 účastníkov z celého sveta sa prebojoval do TOP 20,“ prezradil pre Topky.sk Rado Orenič.

Ako nám Denis prezradil, práve tento muž stál za tým, že sa dnes venuje modelingu. Oslovil ho približne pred dvomi rokmi. „Najprv sme skúsili nafotiť nejaké fotky s tým, že uvidíme, čo ďalej. Už to sa mi zapáčilo. No a časom mi Rado navrhol, či by som nechcel ísť na Bratislavské módne dni ako jeden z modelov pre značku Lombardi,“ prezradil nám úspešný kajakár.

Zdroj: Instagram D.M.

„Odvtedy sa snažím venovať modelingu aktívne, samozrejme, pokiaľ mi to dovoľuje moja športová kariéra. Mister Globe bola moja prvá skúsenosť s modelingovou súťažou. Bolo to pre mňa niečo nové, ale veľa som sa naučil, hlavne, ako to chodí na podobných súťažiach. Aj keď tento rok bolo finále Mister Globe kvôli pandémii len online,“ dodal Myšák.

Ten je v Tokiu už takmer 3 týždne. „Na olympiáde sa mi veľmi páči, je to už moja druhá v poradí, takže už viem, ako to tu chodí. Najskôr sme boli síce dva týždne v tréningovom campe asi hodinku od Tokia a potom sme sa až presunuli do olympijskej dediny. Naša K4 začína rozjazdou v piatok ráno, potom je štvrťfinále. V sobotu nás čaká semifinále a hodinu na to finále, kde sa pokúsime zabojovať o medaile,“ prezradil nám Denis. My slovenským olympionikom držíme palce!