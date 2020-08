Zo zvodcu žien predseda parlamentu: Zoznam 10 žien a 11 detí Borisa Kollára

BRATISLAVA - Kedysi sa preslávil ako boháč, ktorý zvádza ženy na počkanie. No žiadnu z nich si nevzal za manželku, ak nerátame jednu americkú svadbu. Zato detí má aktuálny predseda NR SR Boris Kollár až 11 s 10 rôznymi ženami.

Boris Kollár sa narodil 14. augusta 1965. Navštevoval gymnázium v Bratislave a ďalšie vzdelanie si dorábal len nedávno, magisterský titul získal takmer ako 50-ročný. Pred pár týždňami sa však riešila jeho diplomová práca, ktorá je podľa niektorých tvrdení iba obyčajným plagiátom.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Do povedomia verejnosti sa Kollár dostal ako úspešný podnikateľ zúčastňujúci sa prominentných večierkov. Zlé jazyky tvrdia, že začínal ako vekslák. On to odmieta a začiatky svojej podnikateľskej činnosti spája s dovozom počítačovej techniky. Ešte predtým krátko prevádzkoval stánok s cukrovou vatou.

Neskôr začal podnikať aj v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva. V roku 1999 sa stal vlastníkom rozhlasovej stanice Fun Rádio.

Už v roku 2010 sa pokúšal dostať do politiky, o 5 rokov neskôr vytvoril vlastnú stranu Sme rodina, s ktorou je aktuálne súčasťou parlamentu. Samotný Kollár je predsedom NR SR.

Zdroj: Topky/J8n Zemiar

Boris Kollár je slobodný. je známy ako milovník žien, napriek tomu bol ženatý len raz. Aj to iba v USA, kde si v roku 2007 vzal za manželku bývalú missku Lindu Rezešovú. Ich americké manželstvo trvalo dlhšie ako ich reálny vzťah, rozviesť sa dali až po 4 rokoch.

Výpočet všetkých známych partneriek by bol príliš dlhý, a tak ponúkame aspoň Borisovu jedenástku – jeho 11 detí, ktoré má s 10 ženami.

1. Alexandra – matka Stanka Horňáková

Zdroj: Vlado Anjel

2. Natália – matka Ivana Barnová

Zdroj: facebook/instagram

3. Ester – matka Petra Krištúfková

Boris Kollár s dcérami Ester (vľavo) a Alexandrou Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Peter Frolo

4. Šimon Heliodor – matka Martina Štofaníková, dnes Sabbatini

Zdroj: Instagram MS

5. Sara Zoe – matka Andrea Heringhová

Zdroj: Instagram AH

6. Artur – matka Barbora Richterová

Zdroj: Instagram B.K.

Zdroj: Vlado Anjel

7. Boris – matka Andrea Heringhová

Zdroj: Instagram AH

8. Zaira – matka Monika Ostrihoňová

Zdroj: Instagram MO

9. Christian Alexander – matka Paula Simoes

Zdroj: Instagram P.S.

10. Alexander Ján – matka Barbora Balúchová

Zdroj: Instagram B.B.

11. Markus – matka Miroslava J.

Zdroj: Facebook Mirka