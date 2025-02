Ostrieľané politické kádre sú opäť na scéne: Avizujú nový PROJEKT, pozrite sa, ako dopadol Dzurinda, odkazuje expert

Trojica marketérov a bývalých politických predstaviteľov zakladá nové združenie. (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Jakub Kotian, Pavol Zachar)

O založení združenia Reštart informoval Denník N s tým, že skupina si už dokonca založila aj webovú stránku s vlastnými politickými myšlienkami. V nich neskrývajú sklamanie nad súčasnou situáciou a dokonca podporili aj aktuálne série protestov proti vláde. Skupina začala s médiami komunikovať aj cez hlavičku "Reštart – Slovensko 21. storočia".

Chcú krajinu humanizmu a spravodlivosti

"Našou víziou je krajina humanizmu, sociálnej spravodlivosti a slobody pre každého. Vo verejnom, profesijnom, ako aj v súkromnom živote," uvádza sa na webe združenia, ktoré sa do povedomia dostalo už v nedeľu 17. novembra 2024, kedy usporiadali rozsiahlu diskusiu.

Kto sú osoby v združení?

Ešte zaujímavejšie vyzerá aktuálne zloženie združenia Reštart. Jedným z nich je aj bývalý diplomat Peter Weiss, ktorého si mnohí iste ešte pamätajú z čias 90. rokov a takzvaného mečiarizmu. Ďalším zvučným menom je Boris Zala, ktorý je zakladajúcim členom Smeru-SD, kde už roky nepôsobí, no Banskobystričanom určite bude známe aj meno Stanislava Mičeva, ktorý viedol Múzeum SNP v minulosti ako riaditeľ.

Združenie podľa všetkého vedie dramaturg, bývalý riaditeľ centra marketingu Slovenského národného divadla a producent Daniel Rabina.

Nesúhlasia s aktuálnym stavom

Títo predstavitelia pritom už niekoľko dní aktívne komentujú a kritizujú aktuálne slovenské pomery. Dotýkajú sa súčasného politického diania a neskrývajú svoj nesúhlas s momentálnym vedením štátu. Reštart sa netají tým, že "chce ponúknuť riešenia a možnosti pre vyspelú a sebavedomú Slovenskú republiku". "Slovenky, Slováci a všetci ďalší občania už nechcú žiť v stagnujúcej krajine. V krajine, kde ich deti nevidia svoju budúcnosť. Na túto výzvu chceme odpovedať," avizujú na webe.

Slovensko podľa nich zároveň "zápasí" s nedostatkom perspektívy pre mladú generáciu, ktorá opúšťa Slovensko. "Chceme zmeniť tento zaseknutý nepriaznivý stav spoločnosti a pomôcť vybudovať krajinu, v ktorej budú mať všetci občania rovné príležitosti. Záleží nám, aby sa mohol každý človek rozvinúť do svojho plného ľudského potenciálu a aby bol zároveň hrdý na to odkiaľ pochádza," doplnili.

Extrémizmus v 21. storočí nemá miesto

Združenie sa tiež aktívne stavia proti extrémizmu a čoraz viac silnejúcej krajnej pravici. "Násilie považujeme za nezvládnutý prejav nezrelej psychiky, pričom takéto prejavy odsudzujeme ako nehodné vyspelej spoločnosti 21. storočia. Ako ideoví dediči odkazu Slovenského národného povstania a novembra 1989 aktívne vystupujeme proti prejavom neofašizmu a krajnej pravice. Odmietame akékoľvek snahy o prepisovanie dejinných zápasov za slobodu a demokraciu," zvýraznili.

Politickí vyslúžilci, ktorí sa snažia oprášiť ľavicové myšlienky

Pri tejto príležitosti sme oslovili aj politológa z Prešovskej univerzity v Prešove Michala Cirnera. Ten je pri úspešnosti projektu Reštart odmeraný až skeptický. "Každé nové politické zoskupenie si musí prejsť krstom ohňom, a to voľbami, ak chcú získať vplyv, moc a realizovať ich plány. Tu hovoríme často o vyslúžilých politikoch ľavicového razenia, ktorý možno už po niekoľkýkrát oživujú myšlienku sociálnej demokracie podľa ich predstáv. Boli by konkurenciou pre Hlas, Smer, ale čiastočne aj pre PS. Či by mali reálne vyhliadky zažiariť na politickej scéne je otázne, lebo ide zväčša o intelektuálov a politických vyslúžilcov vyššieho veku. Treba sa pozrieť ako dopadol návrat pána Dzurindu. Slovensko sa nechce vracať späť k tomu čo tu už bolo, skôr hľadá niečo nové neokukané," myslí si Cirner, ktorý týmto narážal na pokus expremiéra Mikuláša Dzurindu s jeho projektom Modrí.

"Chápem, že konsolidácia a problémy vo vládnej koalícii rozladili časť voličov Smeru a Hlasu, tých by im možno chceli "vyzobať", zároveň je možnosť, ze problémy koalície budú pokračovať, takže časť voličov sa im bude otáčať chrbtom a nová strana by si ich mohla podchytiť. Okrem toho, v roku 2026 budú regionálne a komunálne voľby, takže je to dobrý čas budovať nejakú novú značku. Zároveň, nie sú vylúčené predčasné voľby," doplnil Cirner.