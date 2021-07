Sexi markizáčka 3 roky po narodení dcéry: SVADBA… Z rozlúčky so slobodou museli utiecť!

Katarína Lacková v piatok povie svoje áno partnerovi Jánovi Ballovi.

Zdroj: Instagram K.L.

TRENČÍN - Krásna tanečnica Katarína Lacková sa do povedomia verejnosti dostala pred štyrmi rokmi, keď zahviezdila po boku hudobníka Tomáša Yxa Dohňanského (48) v markizáckej šou Let's Dance. Odvtedy sa stihla stať mamou dcérky Niny... No a po troch rokoch chystá svadbu. Uplynulý víkend mala rozlúčku so slobodou!