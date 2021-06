KATASTROFA v Chorvátsku: Gáboríkovci s dcérkou v epicentre… Ráno ako z hororu!

Dovolenkárov v utorok o 5:59 ráno vystrašilo silné zemetrasenie s epicentrom asi 13 km juhovýchodne od Šibeniku s magnitúdou 4,7. Presne v tejto oblasti, konkrétne v Zatoglave, aktuálne relaxujú aj hokejista Marián Gáborík s manželkou Ivanou a len ročnou dcérkou Bellou. Včera sa však prebudili do rána ako z hororu.

AKTUÁLNE Strach v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Chorvátsko zasiahlo silné zemetrasenie!

„Mali sme skorý ranný budíček. Tak, teraz už máme skúsenosť so zemetrasením z dvoch rozdielnych miest - z LA a z Chorvátska,“ podelil sa o desivé chvíle bývalý hokejista. Ten sa síce na Instagrame netváril nijak vystrašene, no okúsiť prírodnú katastrofu na vlastnej koži rozhodne nemohlo byť nič príjemné.

Gáboríkovcov v Chorvátsku zobudilo silné zemetrasenie. Zdroj: Instagram M.G.

Za všetko hovoria svedectvá tamojších obyvateľov. Zemetrasenie vraj bolo krátke, no veľmi silné a všetkých zobudilo a vystrašilo. No našťastie si nevyžiadalo žiadne obete. „Zatiaľ nemáme hlásené významné škody. Máme informácie, že vo Vrpolje spadol kus kameňa na dvor domu a nabúral do auta, nikto sa však nezranil,“ informovalo záchranné stredisko.

Gáboríkovci si zvyšok dňa užívali, akoby sa ráno ani nič nestalo. Svedčia o tom ďalšie príspevky, ktorými sa hrdili na svojich profiloch. No mali by sa pripraviť na prípadné repete nepríjemného rána. „Počas dňa a nasledujúcich dňoch možno v tejto oblasti očakávať ďalšie slabé otrasy,“ uviedla pre televíziu N1 seizmologička.

Nie je to pritom tak dávno, čo ešte silnejšie zemetrasenie zobudilo českú modelku a moderátorku Jitku Nováčkovú v Grécku. To dosiahlo silu až 6,2. „U nás to zvalilo skrine a zrazu sme nevedeli, čo sa deje. Strašné zemetrasenie to bolo. Ja som nevedela, či umrieme, či tá budova spadne, či nás bombardujú alebo čo sa deje,“ delila sa so svojimi sledovateľmi vtedy Jitka.

VIDEO: Jitka Nováčková v marci prežila v Grécku silné zemetrasenie