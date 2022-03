Markizák odišiel od ženy a dcérky (1) na Ukrajinu: Opísala NAJHORŠIE CHVÍLE svojho života!

Pred týždňom, v utorok ráno, sa Viktor Serebryakov zobudil a vychutnával si chvíle v spoločnosti milovanej partnerky Mišky, s ktorou majú 16-mesačnú dcérku. Už keď odchádzal do práce, poznamenal, že možno bude musieť ísť na Ukrajinu. O dva dni na to tam vypukla vojna...

„Povedala som mu svoj názor, že nie som veľmi nadšená, ale že rešpektujem jeho rozhodnutie, lebo je to naozaj jeho práca,” poznamenala v rozhovore pre markizácky Reflex sympatická Michaela. Reportáž sa nakrúcala v čase, keď bol Viktor ešte na Ukrajine. „Prežívam to veľmi ťažko. Slzy sa mi tisnú do očí, keď mám o tom hovoriť,” priznala brunetka.

Miška bola s partnerom v kontakte a vymieňali si pravidelne správy. Kládla mu na srdce, že je pre ňu veľmi dôležité, aby vedela, kde sa presne nachádza, „Stalo sa mi, že sme si písali a zrazu bol 10 minút ticho. Nato vyšli správy, že bombardujú to mesto, kde sa práve nachádzajú. Tak som sa úplne rozplakala. Bolo to ťažké,” opísala mimoriadne náročné chvíle partnerka odvážneho redaktora.

Viktor spoločne s kameramanom Matejom sa na Ukrajine nevyhli napätým chvíľam a silným emóciám. Za všetko možno spomenúť reportáž, kde sa redaktor pri slovách, ako sa ženy a deti lúčia s mužmi, ktorí idú chrániť svoju vlasť, neubránil slzám. „Bol to veľmi silný moment. Hneď sa mi slzy spustili z očí. A myslím si, že aj viacerým ľuďom, ktorí to pozerali,” poznamenala Miška. „Veľmi som na neho pyšná. Nie každý by mal odvahu tam ísť a robiť to tak, ako to robil on,” uzavrela.

Viktor spoločne s kameramanom sa v nedeľu úspešne vrátili domov.