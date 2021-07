Detaily TAJNÉHO POHREBU Milana Lasicu (†81): Prišla len hŕstka smútiacich... Hereckí kolegovia chýbali!

BRATISLAVA - V nedeľu v noci sa na verejnosť dostala šokujúca informácia o náhlej smrti legendárneho Milana Lasicu (†81). No hoci by mnohí očakávali veľkolepý pohreb s prítomnosťou všetkých jeho kolegov, všetko je inak. Rodina len 3 dni po hercovom úmrtí bleskovo zorganizovala prísne tajnú poslednú rozlúčku. Prišla len hŕstka smútiacich!

ŠOK 3 dni po smrti Lasicu (†81): Maestro už mal TAJNÝ POHREB!

Ešte v utorok sa uvažovalo o tom, že Milan Lasica bude mať pohreb so štátnymi poctami. No ako informuje denník Nový čas, napokon bol bez verejnosti, ale aj bez hereckých kolegov. Len tri dni po úmrtí legendárneho umelca totiž rodina zorganizovala prísne utajovanú rozlúčku.

Konala sa v stredu o 15:30 v bratislavskom krematóriu a podľa účasti je zrejmé, že o nej nevedeli ani jeho kolegovia z brandže. Okrem rodiny a najbližších sa totiž s legendou prišiel rozlúčiť iba český kolega Bolek Polívka, ktorý sa na Slovensku aktuálne nachádza kvôli premiére filmu Gump, či riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič.

Šokujúca správa! Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!

Iných hercov, ktorí s Lasicom roky spolupracovali, by ste v krematóriu hľadali márne. Celkovo sa s umelcom prišlo rozlúčiť do 50 ľudí. Čo sa pri hercovej veľkosti dá nazvať hŕstkou. Ak by totiž rodina o pohrebe informovala, je isté, že by do bratislavského Lamača okrem jeho spolupracovníkov dorazil aj značný počet fanúšikov a obdivovateľov.

Obdivovatelia sa s Milanom Lasicom môžu rozlúčiť pred Štúdiom L+S, kde vzniklo pietne miesto aj s kondolenčnou knihou. Zdroj: Martin Bublavý