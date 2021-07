Dovolenková katastrofa známych Sloveniek: Najprv ich nevpustili do lietadla a potom... Tak toto je pohroma!

ŠPANIELSKO - Tak toto by ste nechceli zažiť! Ešte v stredu skoro ráno sa Janette Drapáková, Lenka Lera Rakarová a Božena Candráková tešili, že už o pár hodín si budú užívať slnko a more na španielskom pobreží. Lenže radosť z blížiacej sa dovolenky veľmi rýchlo zhasla...

Známe dámy spoločne s ich polovičkami v stredu o pol tretej nadránom vyštartovali na viedenské letisko. Keď dorazili a odovzdali batožiny, mali ešte nejakú tú časovú rezervu, a tak sa presunuli do kaviarne. Cestou k odletovej bráne si hovorili, že všetko stíhajú, pričom pracovníčka žlto-modrej leteckej spoločnosti práve odbavila cestujúcich pred nimi. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď nabalenej skupinke Slovákov oznámila, že ich už do lietadla nepustia.

„Vôbec sme to nepochopili, bol ešte čas a predsa pár sekúnd pred nami vybavila iných cestujúcich a bez problémov ich pustila. Nám iba povedala, že sme prišli neskoro, bohužiaľ. Nedočkali sme sa žiadneho normálneho argumentu. Na to, že toto nám hádam nemôže urobiť, sa iba usmiala, povedala že môže a odišla,” povedala nám Lera, pre ktorú po tomto momente začal okruh ďalších vybavovačiek.

Slovenská blond úderka sa snaží užiť si dovolenku aj napriek niekoľkým problémom. Zdroj: Archív L.R.

Okrem toho, že si museli zarezervovať najbližšie letenky a zdržať sa prestupom vo Frankfurte, nikto im nedokázal povedať, čo sa stalo s ich batožinou. Až neskôr im oznámili, že ju z lietadla, ktorým mali pôvodne letieť, vyložili. „Toto zdržanie už evidentne pani neprekážalo,” rozhorčovala sa speváčka, ktorá po zmeškanom odlete ešte dokonca v strese stratila pas.

Zdroj: Archív L.R.

Ten sa však, našťastie, našiel. Horšie na tom boli so spomínanou batožinou. „Doteraz ju nemáme, ale dnes sme konečne dostali správu, že už je v Španielsku. Nevieme sa dočkať, nie je veľmi príjemné byť celý ten čas v jednom oblečení, nehovoriac o tom, že sme tam mali ďalšie potrebné veci. Viac stále nevieme, čakáme, takže kúpať aj sme sa museli v spodnom prádle. Ako takí bezdomovci. prezradila nám speváčka a dodala, že na prístup pracovníčky sa budú určite sťažovať a žiadať náhradu.