Smutný koniec legendárneho Ladislava Potměšila (†75): Zomieral hluchý a nemý!

Napriek vážnej diagnóze sa Ladislav Potměšil snažil držať pri sile. Každé ráno, kým mu to choroba dovoľovala, preto cvičil. Jeho telo mu však postupne vypovedalo službu. Najprv mu začal odchádzať sluch, no s tým sa postupne vyrovnal. Neskôr však prišiel už aj o hlas. Hlasivky mu totiž spálili chemoterapiami. Prezradil to jeho kamarát, herec Martin Zahálka.

„Asi pred mesiacom som mu písal, že by som ho navštívil. To mi neodpovedal, ale manželka Jája mi napísala, že mu ožarovaním spálili hlasivky, takže nemohol hovoriť. A že mi zavolá, až ho budem môcť navštíviť. Bohužiaľ, už mi potom telefonovala až túto zlú správu,“ povedal pre eXtra.cz herec a dabér známy zo seriálu Policie Modrava.

Toho informácia o smrti blízkeho priateľa veľmi zasiahla, no uvedomuje si, že to bolo vykúpenie - nielen pre samotného herca, ale aj jeho manželku. „Musím ju vyzdvihnúť, pretože sa o neho posledné roky nádherne starala. Pre nich oboch to je určitým spôsobom vyslobodenie,“ dodal herec.

Potměšil od roku 2016 bojoval so zákernou rakovinou, ktorú mu lekári objavili vo vnútri stavca. Ako však povedal jeho syn, ťažko určiť, čo bolo príčinou jeho smrti. „Tých príčin tam bolo viac, je zložité povedať, na čo zomrel,“ prekvapil svojimi slovami zronený syn Jan Potměšil.

Ladislav Potměšil s manželkou Jájou. Zdroj: ČT