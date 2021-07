BLESKOVÝ POHREB majora Maisnera (†75): Presne podľa hercovho plánu… Žiadne kondolencie a za 18 minút bol koniec!

Žiadne veľkolepé verejné rozlúčky, len posledné zbohom v kruhu najbližších milovaných. Presne toto si prial sám herec Ladislav Potměšil. Uvedomoval si, že je na tom zdravotne zle, pred smrťou preto vyslovil niekoľko predstáv, ako by jeho pohreb mal vyzerať. A jeho rodina sa to snažila do bodky splniť.

„Pohreb bude prebiehať v rodinnom kruhu, pretože tak si to aj tatko prial, takže to rešpektujeme,“ povedal denníku Aha! syn Jan Potměšil. No a obľúbený herec si vybral aj miesto poslednej rozlúčky - kaplnku svätého Václava na pražskom Vinohradskom cintoríne, kde je pochovaný aj prezident Václav Havel.

Zdroj: Marek Patek / CNC / Profimedia

Rozlúčiť sa s ním prišli všetci jeho najbližší. Okrem manželky Jaroslav Brouskovej a synov Jana a Ladislava, prišla aj jeho „utajovaná“ dcéra z prvého manželstva bábkoherečka Marie „Máša“ Mrázková. Jej mama sa z účasti ospravedlnila. Kto však takmer pohreb nestihol, bol hercov dlhoročný kamarát Jiří Klem, ktorý sa do kaplnky dobíjal krátko po začatí smútočnej ceremónie.

Tá trvala len krátkych 18 minút a bolo po všetkom. Po skončení obradu vyniesli rakvu do pripravenej limuzíny, vdova poslala svojmu milovanému mužovi vzdušný bozk a mávaním sa s ním navždy rozlúčila. Rodina si osobné kondolencie nepriala, na prejavenie sústrasti pripravila pre smútočných hostí kondolenčnú knihu. Napriek tomu prišlo aj na vrúcne objatia.

Vdova Jaroslava Brousková s bratom Otakarom Brouskom ml. Zdroj: Marek Patek / CNC / Profimedia