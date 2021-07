Bolestivé umieranie majora Maisnera (†75): Dusil sa… Trpel ako zviera!

Keď sa v pondelok predpoludním dostala na verejnosť informácia o smrti Ladislava Potměšila, nikto nevedel s istotou povedať, čo bolo príčinou jeho smrti. Ani jeho vlastný syn. „Tých príčin tam bolo viac, je zložité povedať, na čo zomrel,“ priznal pre médiá hercov syn Jan Potměšil.

Za jeho náhly skon však do značnej miery mohla aj zákerná choroba, s ktorou od roku 2016 bojoval. O umelcovom zdravotnom stave sa rozrozprával pre denník Aha! herec Jiří Klema. A myslí si, že smrť bola pre legendárneho predstaviteľa majora Maisnera vyslobodením.

Kvôli rakovine kostí podstúpil 4 operácie chrbtice. Ožarovanie mu dokonca spálilo hlasivky. Napriek tomu svoj boj nevzdával. „Snažil sa, najprv chodil s chodítkom, potom homanželka Jája vozila na vozíčku, posledného trištvrte roka už ale len ležal. Musel veľmi trpieť,“ prekvapuje svojimi slovami Klema, ktorý sa s Potměšilom kamarátil dlhých 57 rokov.

Zdroj: ČT

Zákerná choroba sa u herca objavila najprv v dolnej časti chrbtice, ale potom sa dostala do celého tela. „A potom expandovala do pšúc, kde sa vytvoril nádor, a potom sa to rozliezlo všade,“ prezradil Klema. S Ladislavom volal naposledy 3 týždne dozadu. „To bol ešte doma a on mi povedal, že nemôže hovoriť. A dal mi svoju ženu Jáju. Ten nádor mu tlačil na pľúca, bránil mu v dýchaní a hovorení. Dusil sa,“ prezradil Klema.

„Jája teda potom bola nielen jeho nohy a ruky, ale aj ústa. Bola jeho hovoriacim prostriedkom. On ma počul, čo hovorím, a ona za neho odpovedala. Bol už pod morgiom a trpel ako zviera,“ priznal kamarát a dodal: „Smrť bola pre neho vyslobodením.“ Posledné týždne svojho života herec strávil v Újezdu nad Lesy, kde si kúpil domček v radovej zástavbe.

Zdroj: Tv Joj