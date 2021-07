A je to vonku! Vieme, koľko Plačková berie za reklamu na Instagrame: Z tej SUMY sa vám zakrúti hlava!

BRATISLAVA - Už dlhšie obdobie ľudia polemizujú nad tým, ako je možné, že si Zuzana Plačková (30) žije ako kráľovná. Pravidelne cestuje na luxusné dovolenky, nosí exkluzívne značky oblečenia, vlastní niekoľko nehnuteľností, investovala do bytu v Dubaji, no a, čo si budeme hovoriť, to nie je ani zďaleka všetko...

Tí, ktorí Zuzanu sledujú, vedia, že nelení. Okrem toho, že podniká v gastre, predáva vlastnú značku oblečenia, kozmetických výrobkov či doplnkov stravy a vie, kam šikovne investovať. K podstatným zdrojom jej prijmov patrí samotný Instagram. Práve tam sa totiž Plačková rozbehla ako influencerka a podnikatelia sa mohli potrhať, aby temperamentná brunetka promovala práve ich produky či služby.

Dnes už sa to reklamami na jej profile nehemží tak ako kedysi. Zdrojov príjmov má viac než dosť a neustále vymýšľa niečo nové. Na Instagrame však ešte stále čo-to atívne promuje a dobre si uvedomuje, že s jej popularitou a vplyvom si môže vypýtať aj poriadne mastnú sumičku. A veru že to aj využila.

Kým niektorým menej známym influencerom by ste za reklamu v miznúcom príbehu na Instagrame zaplatili trebárs len zopár stoviek, u Plačkovej by ste s takýmto budgetom neuspeli. „Jedno storíčko ide od 1500 eur plus DPH," povedala otvorene v rozhovore v Rannej šou na Europe 2 Zuzana, ktorá si za rok 2020 prilepšila o viac ako milión eur zarobených na produktoch a Instagrame.

Zuzana Plačková si užíva rozprávkový život Zdroj: Instagram Z.P.

Pokiaľ by ste si však chceli urobiť reklamu rovno v príspevu na jej nástenke, vyjde vás to ešte drahšie.„Post stojí 5000 eur až 10 000 eur. Plus DPH," prezradila cenu svojho proma slovenská kráľovná Istagramu. No a pre neprajníkov, ktorým to nestačí a stále majú potrebu špekulovať o tom, ako sa dostala k svojmu bohatstvu, má čerstvá tridsiatnička jasný odkaz.

„Nesedela som doma na riti, ale pracovala a nečakala som na to, aby mi padali pečené holuby z neba. Pokiaľ budeš sedieť doma na riti a hejtovať, rozoberať druhých úspešných ľudí, nikdy sa im nevyrovnáš! Preto začnite na sebe makať a robte niečo okrem pri*ebaných rečí! Venujte svoju energiu do svojho rozvoja a podnikania,” odkázala Plačková.

Zdroj: Instagram ZP