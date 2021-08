Plačková ukázala svoju (ne)šikovnosť: 5000 eur je „v ťahu“!

Zuzana Plačková vlastní mnoho luxusných kúskov oblečenia. Na sociálnych sieťach sa netají tým, že si kupuje aj naozaj poriadne drahé veci.

No zdá sa, že pri svojich enormných zárobkoch, ktorými sa chváli, si tie drahé kúsky asi dostatočne neváži. Najnovšie totiž zničila bundu za 5000 eur.

„Ja len, že dala som si Chanel bundu do práčky a stala sa mi z nej crop top bundička, ktorú asi ani nezapnem,” prezradila fanúšikom, pričom sa im ukázala v kúsku, ktorý jej siahal ani nie po pás. Hlavne na rukávoch bolo vidieť, že sa bunda v práčke poriadne zrazila.

Zdroj: Instagram ZP

No kým bežný smrteľník by sa rozplakal a možno by si aj búchal hlavu o stenu, Zuzana zareagovala inak. Pri nakrúcaní jej bolo ešte do smiechu. Len na záver svojho videa si neodpustila šťavnatý vulgarizmus.