Plačková s mužom sa pustili do chudnutia: Bože, to fakt mali takéto bruchá?!

Koncom marca Zuzana Plačková priznala, že má nejaké kilá navyše. Už vtedy avizovala, že neskôr podstúpi ozdravný pobyt na Srí lanke, kde chcela vyriešiť svoje zdravotné problémy. Rátala aj s úbytkom váhy, údajne sa tam dá schudnúť 10 až 15 kíl.

Zdroj: Instagram ZP

Slovenská kráľovná Instagramu však dala dole nakoniec "iba" 6 kíl a zdalo sa jej to málo. A tak siahla po inom prostriedku, ktorý aj sama predáva. A aby bola reklama čo najvýraznejšia, spolu s manželom Reném si do porovnávačky vybrali ozaj zaujímavé fotky. Pozrite na tie ich bruchá!

Zuzana má dnes pri výške 178 centimetrov váhu 65 kíl, čo je podľa indexu telesnej hmotnosti BMI ideálna váha. No viac by už Plačková chudnúť nemala, aby sa nedostala až do príliš nízkych hodnôt, ktoré už pri jej výške zdravé nie sú.

