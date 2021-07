Hviezdny pár nášho šoubiznisu: FOTO Famózny muzikant a vrcholová športovkyňa… Poznáme detaily ich vzťahu!

BRATISLAVA - Má len 29 rokov, no aj napriek tomu patrí medzi naše najväčšie hudobné hviezdy a o jeho talente sa hovorí aj za hranicami Slovenska. Reč je o famóznom mladom huslistovi Filipovi Jančíkovi, ktorého obrovský talent obdivujú nielen slovenské, no i zahraničné hudobné legendy. Talentovaný mladík síce svoj život zasvätil hudbe, ale darí sa mu aj v súkromí. Pár tvorí s našou vrcholovou športovkyňou. Aha, ako im to pristane!

Filip si aj napriek mladému veku môže na svoje konto pripísať skutočne mnoho úspechov. Na špeciálnych olympijských hrách v Los Angeles si zahral po boku speváčky Avril Lavigne, v roku 2018 jeho talent očaril aj zosnulého Karla Gotta, ktorý ho prizval na svoj bratislavský koncert. Sláčikovým hudobným doprovodom na móle podporoval dokonca aj modelky na vychytených fashion prehliadkach.

Navyše, šikovný huslista sa môže popýšiť aj tým, že dokáže vypredať všetky svoje veľkolepé koncerty a v predných radoch pod pódiom si zvyknú jeho umenie vychutnávať aj známe česko-slovenské osobnosti. Aj napriek tomu, že tam hore pri rozdávaní talentu na Filipovi rozhodne nešetrili, nepatrí medzi osobnosti, ktoré si svoju slávu radi užívajú ukazovaním sa pred fotoaparátmi na spoločenských udalostiach.

Hoci je doma viac na pódiu, ako pred objektívmi, nedávno predsa len urobil výnimku a prijal pozvanie na otváranie luxusného solária v bratislavskom obchodnom centre na nábreží Dunaja. A neprekvapil len svojou prítomnosťou. Do spoločnosti prišiel v sprievode pôvabnej priateľky Lucie Supekovej. Ako pre Topky.sk prezradil, nejde o žiadnu čerstvú známosť. Pár tvoria už tri roky.

„Spoznali sme sa na konferencii Mladí mladým, kde presočila prvá iskra," vysvetlil pre Topky. Jančíkova partnerka však vo svojich vlastných kruhoch nie je o nič menej známa ako Filip. Mladá kráska je totiž vrcholovou športovkyňou, konkrétne sa venuje jazde na koni. „Je reprezentantka Slovenskej republiky. V roku 2017 vyhrala svetový ranking vo vytrvalostnej jazde na koni a vytorila tak svetový rekord, ktorý doposiaľ nebol prekonaný. Poklonu jej vtedy zložil dokonca samotný šejk Dubaja, Mohammed bin Rashid Al Maktoum," vychválil si milovanú polovičku talentovaný huslista.

Filip Jančík s partnerkou Luciou Supekovou Zdroj: Topky.sk

Okrem svojej športovej kariéry sa Lucia usilovne venuje štúdiu a pre Filipa je obrovskou oporou nielen v súkromnom, ale aj pracovnom živote. „Lucka je úžasné, skromné, pracovité a cieľavedomé dievča, čo je v dnešnom svete plnom instagramových hviezd skôr výnimka. Momentálne študuje medzinárodný obchod a marketing, no zároveň mi pomáha pri organizácii všetkých koncertov," prezradil nám Filip.

A hoci by sa aj on sám rád priučil jazde na koni, partnerka to vraj dovoliť nechce. Dôvod je však celkom logický. „Ak sa pýtate, či ma za posledné 2 roky naučila jazdiť na koni, odpoveď znie nie. Bojí sa ma posadiť na koňa, aby som si nezlomil to, čo ma ako huslistu živí, a to sú ruky. Ja som sa ju však pokúšal naučiť hrať na husliach. Výsledok bol viac než žalostný. Nuž, nemôžeme mať talent na všetko," hovorí s úsmevom Jančík.

Zdroj: Archív Filip Jančík

Čo-to nám však na neho nabonzovala aj jeho krásna polovička. Filip je vraj skvelý a veľmi pozorný partner ale... „Zároveň veľký workoholik. K oddychu ho musím donútiť. Práci prikladá veľkú prioritu. Tam kde ostatní končia, on pokračuje a nevzdáva sa. V domácnosti mi rád pomôže s čím treba. Veľmi rád a hlavne perfekte varí, ale to si asi fanúšikovia na jeho Instagrame už všimli. Čo však naozaj neznáša, je vynášanie smetí," priznala na záver v našom rozhovore Lucka Supeková.

