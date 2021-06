Spackaná PLASTIKA Vittekovej ex: Chcela byť krásna, namiesto toho… PREBOHA!

Bývalá finalistka Miss Universe 2012 a aktuálne módna návrhárka sa netají tým, že má upravené prsia. Tie si dávala robiť ešte pred ôsmimi rokmi. Presne toľko jej potom trvalo, aby si ľahla pod nôž opäť. Okamžite po prvej operácii si totiž všimla, že prsia nie sú súmerné. Namiesto vylepšenia krásy jej tak plastika spôsobila len ďalšie problémy.

Martina nepociťovala zatiaľ žiadne bolesti, našťastie sa jej stav nedostal do život ohrozujúceho bodu, no keby s opravou spackanej operácie čakala dlhšie, mohlo to dôjsť až k takémuto stavu. U Grešovej totiž krátko po prvej plastike nastala takzvaná kapsulárna kontraktúra, čo znamená, že došlo k zvrašteniu väzivového puzdra okolo prsného implantátu.

No a ak je puzdro okolo implantátu príliš silné a začne sa zvrašťovať, nastáva problém - silikón môže dokonca aj prasknúť. „Ja som absolvovala operáciu v roku 2012 a hneď po tej operácii, keď ma rozbalili, tak som videla už vtedy, že to nie je úplne súmerné, len akosi s tým doktor už nič nerobil a ako išiel čas, tak ja som ani nevyhľadávala toho lekára, lebo som sa nejako zasekla a už som sa aj bála tam chodiť, že veď čo mi s tým spraví? Že znova operácia po pol mesiaci?“ opisovala svoje pocity Martina.

Módna návrhárka Martina Grešová musela ísť po ôsmich rokoch na reoperáciu silikónov. Hrozili jej vážne problémy. Zdroj: Ján Zemiar

„Čiže ja dobrých 8 rokov som sama seba presviedčala, že to je dobre, len ako išli roky, tak sa to zhoršovalo. Už keď sa žena presviedča ísť na prvú operáciu, je to náročné - všetci mi hovorili, že ty už ideš na druhú operáciu, to dáš ľavou zadnou, ale práveže to nie je také easy, lebo už keď máte raz zlú skúsenosť, presvedčiť samu seba, že ísť na druhú operáciu, ktorá –už to máte v hlave – opäť môže dopadnúť zle, tak to už tiež zvažujete, či hej, či nie,“ priznala na tlačovej konferencii k novým implantátom Grešová.

Začiatkom roka tak absolvovala reoperáciu. „A som rada, že som sa nechala presvedčiť, lebo to bolo zlé. Po tých ôsmich rokoch to bolo naozaj zlé,“ zdôraznila návrhárka.