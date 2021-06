Zuzana Plačková ukázala svoju SESTRU: FOTO Vidíte tam nejakú podobu?

BRATISLAVA - Zuzanu Plačkovú (30) už zrejme netreba nikomu predstavovať. Influencerku a šikovnú podnikateľku sleduje na Instagrame takmer 750-tisíc ľudí, ktorých prostredníctvom svojich príspevkov púšťa aj do svojho súkromia. Rodinu si však chráni a zábery svojich najbližších zdieľa len málokedy...

Na jej videách a fotografiách sa najčastejšie objavujú kamaráti či manžel René. No a keď Zuzana zavíta do rodnej Čadce, občas sa pochváli aj zábermi svojich dvoch rozkošných neteriek. Mamičkou malých princezničiek je Zuzanina sestra Maťa. Tá sa však na Plačkovej Instagrame často neobjavuje.

Výnimku urobila nedávno, keď za rodinou zavítala pri príležitosti oslavy. Spolu so sestrou a jej dcérkami si vyrazili na spoločný výlet. No a ako to už býva u Zuzany zvykom, telefónom všetko poctivo zdokumentovala. Počas jazdy autom nakrúcala video, ktoré neskôr zverejnila a pred kamerou sa na pár sekúnd mihla aj Maťa. Čo myslíte, podobajú sa?

Zuzana Plačková ukázala svoju sestru Zdroj: Instagram Z.P.

