Bratislavské Divadlo Aréna mesiac po otvorení: Opäť sa ZATVÁRA. Ale ešte predtým…!

Podľa režiséra Michala Spišáka je to správna hra do "postcovidovej" situácie: "Vhodná je do spoločenskej situácie, do toho, ako sa vyvíjajú medziľudské vzťahy." V hre o tom, čo všetko môžeme od partnera vyžadovať, či ako málo stačí k strate ilúzií v manželstve, sa predstavia Soňa Norisová, Marko Igonda, Lenka Barilíková a Gregor Hološka. Scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Simona Vachálková. O hudbu sa postaral Slavo Solovic.

"Aj komédia tohto typu môže v sebe obsahovať závažné spoločenské tóny a odkazy na to, ako ľudia medzi sebou komunikujú, ako sa k sebe správajú vo vzťahu, určitý typ neúprimnosti, zatajovania skutočností jedeného pred druhým sa im môže v živote vrátiť," konštatoval Spišák na tlačovej konferencii. Režisér podčiarkol, že hra dramaturgicky veľmi presne sadne do dnešného spôsobu uvažovania.

Divadlo Aréna pred rekonštrukciou odpremiérovalo novú hru Ľadvina. Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

"Ľadvina nie žánrovo zaraditeľná komédia v tom zmysle, ako ju chápeme dnes, je to sociálna, rodinná, vzťahová sonda, prináša tému klamstva," dodala dramaturgička Saša Sarvašová, ktorá hru rakúskeho autora Stefana Vögela aj preložila spolu s Tatianou Kukurovou. Zároveň upozornila, že Vögela inšpiroval článok v novinách o tom, že nemecký prezident Steinmeier daroval svojej žene obličku: "Autor hry sa začal pýtať svojich blízkych a začal uvažovať nad tým, či by bol toho schopný, uvedomil si, že má úžasný dramatický materiál."

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Otázku, či by boli ochotní svojim blízkym darovať obličku, si zodpovedali aj tvorcovia a herci inscenácie. "Je to veľmi ťažké rozhodnutie, myslím si, že by som bol tiež ochotný darovať ľadvinu, ale nehovorilo by sa mi o tom ľahko. Je to bolestivý proces, vnútorný boj, inak človek rozmýšľa, keď je v situácii, keď nemá na výber, ale určite by som mal ambíciu darovať a pomôcť," uviedol Hološka.

"Som vo veku, že človek nikdy nevie, v akom stave je tá moja ľadvina, ale pokiaľ by prišlo na lámanie chleba, nebolo by to ľahké rozhodnutie, ale určite by som ľadvinu daroval," povedal riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura k inscenácii, ktorej reprízy bude hrať divadlo v novej sezóne v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava.

To sa počas rekonštrukcie Arény stane jeho dočasným domovom. "Rekonštrukciu si toto divadlo zaslúži, pretože je to jedna perla na petržalskej strane, kultúrna národná pamiatka prvej triedy si zaslúži, aby bola národu uchovaná do budúcnosti," dodal Kukura.