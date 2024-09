Odhalenie dlaždice Kukuru: Herec vyzeral ako z Hollywoodu a... AHA, kto vystrájal v dave s deťmi!

Odhalenie dláždice Juraja Kukuru na Filmovom chodníku slávy. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v bratislavskom Starom meste konalo odhalenie dláždice uznávaného herca Juraja Kukuru. Ten sa tak pridal k ďalším významným menám, ktorými Filmový chodník slávy oplýva. Umelec prišiel na verejnosť v elegantnom obleku a doslova pôsobil akoby si odskočil z Hollywoodu. No a pozrite, kto v dave vystrájal so svojimi deťmi!

Historické centrum v Bratislave včera navštívili významné mená slovenskej umeleckej obce. Konalo sa totiž odhalenie pamätnej dláždice Juraja Kukuru na Filmovom chodníku slávy pred divadlom P.O. Hviezdoslava. Umelec tak doplnil významné mená ako napríklad Martin Huba, Eva Krížiková, Emília Vášaryová či Štefan Kvietik. Juraj Kukura bol doslova dojatý z takejto pocty. Na verejnosti sa objavil v elegantnom béžovom obleku s baretkou. No a svojim imidžom pripomínal herca z Hollywoodu.

Odhalenie dláždice Juraja Kukuru na Filmovom chodníku slávy. Na snímke Juraj Kukura a Mária Reháková (Zdroj: Ján Zemiar)

Pod palcom to mala Mária Rehákova, zakladateľka spomínaného chodníka slávy. Na mieste bola skvelá atmosféra s hudbou v pozadí. Podujatie si nenechali ujsť ani známe tváre z umeleckého sveta, a to napríklad herci Milan Kňažko, Vlado Černý či Zuzana Kocúriková. Nechýbal ani predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, prišla aj hovorkyňa BSK Lucia Forman Habancová s dcérou Nelou. A nebola jediná, ktorá na akciu zavítala s dieťaťom. Urobil tak aj herec Braňo Deák, ktorý v dave vystrájal so svojimi ratolesťami. Deák je otcom dvoch detí, staršej dcérky Matildy a synčeka Adama. Pozrite, ako šantili! Všetky fotografie z významnej udalosti nájdete v galérii vyššie.

Odhalenie dláždice Juraja Kukuru na Filmovom chodníku slávy. Na snímke Braňo Deák (Zdroj: Ján Zemiar)