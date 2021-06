Napichaný bod G a roztrhnutý prsník: Česká hviezdička hazarduje so zdravím!

Český šoubiznis je celkom bohatý na výstredné hviezdičky a kontroverzných jedincov. K nim rozhodne patrí aj Eva Feuereislová. Tá po účastiach v rôznych reality šou a vzťahom s Bartošovej expartnerom Domenicom Martuccim púta pozornosť množstvom plastických operácií, ktoré absolvovala.

VIDEO: Eva Feuereislová skúšala šťastie v speváckej šou SuperStar.

A vyzerá to tak, že Eva so skrášľujúcimi procedúrami ani nemieni prestať. Nedávno absolvovala zákrok, pri ktorom si dala zväčšiť bod G. „Je to paráda. Sexuálny zážitok je hneď iný. Odporúčam to všetkým ženám, ktoré majú rady sex ale aj tým, ktoré nemajú zo sexu taký zážitok, ako by chceli,” pochvaľovala si netradičný zákrok výstredná silikónka.

Eva Feuereislová sa prezentuje ako PlasticQueen. Zdroj: Instagram

V nedávnom rozhovore pre extra.cz sa Feuereislová priznala, že svojím nezodpovedným prístupom riskuje vážne zdravotné problémy. „Mám utrhnutý jeden prsník. Už som konečne bola na konzultáciu. Lekár mi vynadal, že som neprišla skôr, lebo pri týchto komplikáciách je veľké riziko lymfómu. Mohla by som mať rakovinu,” priznala Eva, ktorá sa netají tým, že so svojím telom má ešte veľké plány.

Eva Feuereislová kedysi. Zdroj: FTV Prima

Eva Feuereislová v súčasnosti. Zdroj: Instagram