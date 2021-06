Dominika Cibulková ukázala mamu: Sexi FOTO v bikinách... TOTO že je BABKA?!

Dominika rada a často zdieľa rôzne zábery zo svojho súkromného života. So svojimi fanúšikmi sa na Instagrame pochválila už skutočne s kadečím a občas zverejňuje aj fotky svojich najbližších. Okrem manžela Michala je to najčastejšie synček Jakubko a takisto aj mama Katarína Cibulková. Bývalú poslankyňu zrejme nikomu netreba predstavovať.

Politické aktivity jej však podľa všetkého vôbec nechýbajú. Práve naopak. Rovnako ako Dominika, aj ona si súkromný život užíva plnými dúškami, o čom svedčí aj jedna z posledných foto, ktorú by kedysi zrejme len tak nenechala zverejniť. Pani Cibulková sa totiž nechala zvečniť popri tom, ako si s vnúčikom Jakubkom užívala slniečko.

Katarína Cibulková vyzerá naozaj perfektne. Zdroj: Instagram D.C.

Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by na foto nepózovala v sexi bikinách. A s takýmto odvážnym záberom zrejme nemala ani najmenší problém, keďže svoju dcéru Dominiku nechala, aby ho zverejnila na svojom Instagrame. No a veru, rozhodne sa nemá za čo hanbiť. Pozrite, akú má pani Cibulková parádnu figúru... Povedali by ste, že táto kočka je už babička?