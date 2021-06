Popelka Šafránková († 68) jej ukradla muža: Šokujúci ODKAZ po smrti Libušky!

PRAHA - Aj ona sa vyjadrila! Náhla smrť Libušky Šafrankovej († 68), ktorá sa do našich sŕdc vryla nielen ako Popelka, zasiahla mnohých. Smútia za ňu príbuzní, fanúšikovia, priatelia i kolegovia. Mnohí jej na sociálnych sieťach či prostredníctvom médií posielajú odkazy do neba. Pár slov na rozlúčku pridala aj speváčka Naďa Urbánková (81). Tá legendárnej herečke roky nevedela prísť na meno. Nečudo... Prebrala jej milovaného chlapa!

VIDEO: Pripomeňte si Libušku Šafránkovú.

Nie všetci legendárnu Libušku Šafránkovú milovali! Nemenej slávna česká speváčka Naďa Urbánková totiž mala pádny dôvod na to, aby voči herečke prechovávala iné pocity. Dlhoročné manželstvo Šafránkovej a Josefa Abrháma totiž začalo neverou. Slávny herec zhruba dva roky udržiaval vzťah s oficiálnou partnerkou Urbánkovou a zároveň s mladučkou Šafránkovou, ktorú spoznal v divadle.

„Na ten rozchod nerada spomínam. Bola som veľmi zamilovaná. Vydržali sme spolu 8 rokov. Nikdy sme sa nevzali, bol to však jeden z najdlhších vzťahov môjho života a z mojej strany určite najsilnejší,“ uviedla v jednom z rozhovorov Urbánková. Netajila sa tiež tým, že s Abrhámom túžila mať potomka. Skôr sa ale dočkala poriadnej potupy, keďže s kolegyňou Šafránkovou jej bol dva roky neverný.

Naďa Urbánková Zdroj: SITA

Verejnosť žila v presvedčení, že Urbánková voči jednému z najdokonalejších párov českého šoubiznisu prechováva nenávisť. Jej vyjadrenia pre TN.cz však svedčia o tom, že veľkú životnú krivdu im už odpustila. „Libušku som si veľmi vážila. A rovnako tak aj Josefa. Po čase som pochopila, že to boli ľudia, ktorí k sebe neuveriteľne patrili. Oni si boli neuveriteľne podobní, talentovaní, boli skrátka ideálni. Josefovi je teraz asi hrozne. Patrili k sebe,” poznamenala Urbánková.

„Vôbec nie je pravda, že by som ich neznášala. Už dávno som sa s tým vyrovnala. Naopak. Pochopila som, že k sebe jednoducho patrili. Oni si boli tak strašne podobní, že proste nebolo možné, aby neboli spolu. Myslím si, že to bola Božia vôľa, aby sa tí dvaja stretli a boli spolu,” uzavrela speváčka.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková jednoducho patrili k sebe. Zdroj: profimedia.sk

Naďa sa o nevere Abrháma dozvedela pomerne potupným spôsobom. A to počas návštevy u kaderníčky. Tá jej to prezradila v čase, keď o romániku Šafránkovej a Abrháma už všetci vedeli. Celá nešťastná vtedy utiekla do Ameriky, kde sa v Nashville vydala za manažéra Jana Nemejovského. Išlo o jej druhé manželstvo a ako po rokoch priznala, bola to svadba z trucu. Dvojica má spolu dcéru Janu. Naďa Urbanková sa vydala aj tretíkrát. Ani tentokrát však zväzok neskončil šťastne. Detský lekár Josef Havlík ju totiž pripravil o majetok.