Drsná skúsenosť Dana Heribana: Vyhrážky smrťou, strach o rodinu!

Niekoľko týždňov po tejto nešťastnej udalosti komentovala smrť Milana Lučanského v satirickej relácii ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Mnohí diváci sa vyjadrili negatívne na sieti Facebook, lenže ako teraz vyšlo najavo, viacerí osobne kontaktovali aj herca Dana Heribana.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Ten sa najnovšie objavil v relácii Na scéne, ktorú na stránke aktuality.sk vedie novinár Marek Vagovič. Toho zaujímalo, či hercovi ľudia nenadávajú za názory, ktoré prezentuje jeho postava v Pumpe. „Osobne nie. Stala sa tak dávnejšie, v tom januári po odvysielaní časti, kde bola ministerka Kolíková, tak tam sa stala zásadná zmena. To vlastne prvý a poslednýkrát v mojom živote mi prišlo také množstvo správ,” prezradil Heriban.

Ako ho moderátor doplnil, podľa jeho informácií išlo aj o vyhrážky smrťou. „Hrozné veci mi chodili. Veľmi, veľmi zlé a vtedy som pochopil, že tak toto je úplne cez. Jednak mi z toho bolo veľmi zle a samozrejme, že som to riešil, či už doma, či s kolegami – to bolo iba o tom, čo sme odvysielali. Tam som pochopil, že ľudia si zamieňajú tvoju postavu za teba a vôbec, že niečo také sa dočítam, že budem chodiť s obavami domov a ozývať sa rodine, či je všetko ok, to je strašné,” uviedol komik.

Zdroj: TV MARKÍZA

Dokonca v tom čase mali pri nakrúcaní aj ochranku. „Ono to potom vyšumelo po nejakom čase, ale bolo to strašne nepríjemné, bolo nám z toho zle a uvažovali sme všelijako, či to má vôbec význam, ako to celé uchopiť a ako pokračovať ďalej,” prezradil herec. Je však presvedčený, že to v relácii nijako neprehnali. „Myslím si, že jediné, čo sa nedomyslelo, bolo to načasovanie, že to bolo veľmi krátku dobu po jeho smrti. Bola to veľmi háklivá téma v nevhodnom čase ešte. To, čo povedala ministerka, to povedala ministerka, to jej nikto nenapísal,” povedal.

Skúsenosť s nepríjemnými správami pritom mal už niekoľko mesiacov predtým, keď komentoval opozičné protesty bez rúšok na brehu Dunaja, ktoré sa konali 17. novembra 2020. Dokonca svoj názor potom z Facebooku stiahol. „Začalo mi chodiť toľko škaredých vecí úplne všade a tak sa to rozmohlo, že ma to samého prekvapilo. Veľmi ma to šokovalo. Ja som mal zaplavený telefón žlčou a nemám to za potreby. Radšej som to stiahol, lebo nepotrebujem sa takýmito vecami zapodievať,” vysvetlil vymazanie svojho statusu.