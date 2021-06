Vačková chudne a... Po rokoch zmenila imidž!

Herečka Zuzana Vačková sa pustila do letnej výzvy, aby sa vyrysovala do plaviek. Popritom sa však rozhodla zmeniť aj svoj účes.

Zdroj: Instagram ZV

Zdroj: Jan Zemiar

Herečka zostala pri blond hrive, no po dlhých rokoch zvážila návrat k ofine. „Venujte, prosím, pozornosť mojim vlasom. Čerstvo zafarbené a ostrihané... Po x rokoch som sa vrátila k ofinke. Kocúrovi je to jedno. Miluje ma, aj keď mám týždeň neumytú hlavu a šedivá by som sa mu určite páčila tiež,” napísala Zuzana k fotografiám so svojím kocúrom Huncútom.