Vačkovej tajomstvo: Fíha, veď ona je už babka!

BRATISLAVA - To, že má Zuzana Vačková takmer dospelú dcéru, vie skoro každý. Menej ľudí už registruje jej staršieho syna. A ten z nej už dokonca stihol urobiť starú mamu!

Zuzana Vačková má syna Jakuba s exmanželom Rasťom Rogelom. Dcéra Maruška sa zas narodila zo zväzku s podnikateľom Milanom Čubom.

Galéria fotiek (2) Zuzana Vačková s dcérou

Zdroj: Instagram ZV

Na sociálnych sieťach sa herečka najviac chváli dcérou, ktorá v novembri oslávi 18 rokov. Syna Jakuba porodila Zuzana v roku 1992, takže ten tento rok dovŕši okrúhlych 30 rokov. A ako najnovšie vysvitlo, pred dvomi rokmi sa stal otcom.

Jakub zrejme o prezentáciu na sociálnych sieťach príliš nestojí, navyše posledné dva roky tu vládne pandémia a ľudia sa stretávajú oveľa menej. Mnohí preto ani netušili, že z Vačkovej je už stará mama. Priznala to až teraz tesne pred Valentínom. „Ja a moja láska. Volá sa Richard a má 2 roky. Ak by som mala zajtra niekomu vyznať lásku, tak jemu. Som šťastná že mi prišiel do života. Môj prvý vnuk, môj veľký učiteľ,” uviedla k spoločným záberom herečka.