FOTO Slávnostná premiéra v divadle: Makranský ako gymnasta, Vačkovej dcéra to dala na Jacksona!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa konala dlhoočakávaná premiéra nového muzikálu Divadla Nová scéna - Jánošík. Jedného zo zbojníkov v novinke stvárňuje herec Peter Makranský (36). Pred predstavením preto nenechal nič na náhodu a poriadne sa rozcvičoval. Kto by však čakal, že urobí takmer šnúru? Predstavenie si nenechala ujsť ani herečka Zuzana Vačková (52) s dcérou Maruškou (17). Tá zaujala nápaditým outfitom... Pôsobilo to, akoby sa inšpirovala u kráľa popu, Michaela Jacksona (†50)!

VIDEO: Syn Karin Olasovej stvárňuje Jánošíkovho syna

Vo štvrtok večer Divadlo Nová scéna uviedlo nový autorský muzikál Jánošík. V hlavnej úlohe sa striedajú Dárius Koči a Patrik Vyskočil. Na prvej premiére si diváci vychutnali druhého zo spomínaných. No a rozhodne sa bolo na čo pozerať. Okrem Vyskočilovych dychberúcich sól, predviedol na javisku perfektný výkon aj syn Karin Olasovej, Oliver, či v úlohe hlavného drába Bršlicu Pavol Plevčík.

Jedného zo zbojníkov, Chlastiaka, stvárňuje Peter Makranský. No a nám sa ho podarilo zachytiť tesne pred začiatkom predstavenia. A nič nenechával na náhodu. Muzikál je totiž okrem spevu a dramatických scén, plný aj náročných tanečných choreografií. No a Peter sa na ne svedomito rozcvičoval. A aha, na tú šnúru... Ešte chvíľa trénovania a je z neho hotový gymnasta.

Peter Makranský sa pred predstavením poriadne rozcvičoval. Zdroj: Ján Zemiar

Dlhoočakávaná premiéra vytiahla do divadla viaceré známe tváre. Medzi nimi aj herečku Zuzanu Vačkovú, ktorej robila spoločnosť dcéra Maruška. Tá sa na večer vystrojila naozaj nápadito. Čo sa základného outfitu týka, tam stavila na klasiku - čierne nohavice a bielu košeľu. No nižšie to už vyzeralo, že sa nechala inšpirovať od kráľa popu. Lakované mokasíny totiž doplnila bielymi ponožkami. Jedno sa jej však nedá zobrať - má štýl!

Vačkovej dcéra Maruška sa pri vyberaní outfitu zrejme inšpirovala u kráľa popu. Zdroj: Ján Zemiar

