Slováček trpko ponížil Patrasovú: Z týchto slov Dáde pukne srdce!

PRAHA - Stále uprednostňuje milenku! V českom šoubiznise je pomerne dosť partnerských vzťahov, ktoré možno označiť za bizarné. Rozhodne k nim patrí manželstvo Dagmar Patrasovej (68) a Felixa Slováčka (78), ktorý uplynulých sedem rokov žil vo vzťahu s inou ženou. A to s o 40 rokov mladšou Lucie Gelemovou. Tá nedávno oznámila svetu, že sa s hudobníkom rozišli. Avšak ponížená manželka i tak nemá dôvod na úsmev... Skôr naopak!

Felix Slováček, ktorý včera oslávil 78. narodeniny, strávil uplynulé dni v Jeravene. Počas týždňa boli médiá plné správ o jeho rozchode s mladou milenkou. Bola to práve Lucie, ktorá sa rozhodla ich vzťah ukončiť.

Ako informuje blesk.cz, po prílete do Prahy viedli Felixové kroky práve za Gelemovou do bytu v pražských Malešicích, kde spolu bývali. Podľa medializovaných informácií mal aj v jej spoločnosti osláviť narodeniny. Stretnúť plánuje aj priateľov a svoje deti. Keď však príde reč na jeho ešte stále zákonitú partnerku, volí rázne slová. „S manželkou neplánujem oslavovať,” uviedol Slováček pre blesk.cz. „K narodeninám by som si prial hlavne pokoj,” dodal.

Ktovie, či sa Felix pokojných chvíľ dočká. Isté ale je, že vyjadrenia, ktoré poskytol pre tn.nova.cz budú pre jeho manželku Dádu poriadne krutou ranou. „S Lucií sme sa dohodli, že zostaneme priatelia. Čo viac k tomu dodať... Je to hlavne moja vina, pretože žijem, pijem, mám rád život a nemohol som sa zaviazať k tomu, aby som jej splnil, čo chcela, a to deti... Boli sme spolu sedem rokov a boli to najkrajšie chvíle môjho života. Sú veci, ktoré nevymažete z pamäte ani zo srdca. Lucie bude naveky moja srdcovka,” uviedol Slováček, čím opäť raz dosť ponížil Patrasovú, ktorá stála po jeho boku dlhé roky a porodila mu syna i dcéru.

Felix Slováček a Dagmar Patrasová žili v harmonickom manželstve dlhé roky a majú spolu dve deti. Aj napriek tomu hudobník označil za najkrajšie obdobie svojho života chvíle, keĎ bol vo vzťahu s milenkou Lucie. Zdroj: Instagram D.P.