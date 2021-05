Zuzana Smatanová v slzách: Prišla o milovaného starkého... Odmietol očkovanie!

BRATISLAVA - Bohužiaĺ, zrejme už každý z nás pozná niekoho, kto v dôsledku koronavírusu prišiel o svojho blízkeho. Veľkú bolesť prežíva aj speváčka Zuzana Smatanová. Kvôli covidu odišiel do neba jej milovaný starý otec a užialená umelkyňa hovorí, že všetko mohlo dopadnúť inak, keby...

Správu o smrti svojho starého otca Zuzana zverejnila na sociálnej sieti. Aj ona sa totiž nechala zaočkovať vakcínou proti koronavírusu, ktorá je aktuálne jedinou možnou ochranou. A pri tejto príležitosti prehovorila o bolesti, ktorú prežívala v súkromí. Koronavírus vzal jedného z najdôležitejších mužov jej života, ktorý tu možno ešte mohol byť.

Aj preto sa speváčka rozhodla apelovať na tých,ktorí ešte váhajú. „Pri pichnutí vakcíny som myslela na môjho deda. Zomrel na Covid vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku," prezradila Smatanová.

Zuzana Smatanová prišla o milovaného starého otca. Zomrel po tom, čo sa nakazil koronavírusom. Zdroj: Facebook Z.S.

„Hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to... Zostalo mi tak strašne smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené “ahoj Zuzinka, ďakujem”... Myslela som naňho, lebo tu ešte mohol byť," napísala smutná umelkyňa na svojom Facebooku.

Jej starý otec by sa počas tohto mája dožil svojich 85-narodením. Bohužiaľ, namiesto oslavy krásneho jubiela sa teraz jeho rodina musí zmieriť s bolesťou z jeho odchodu. „Nie som na sociálnych sieťach takto osobná, ale dnes robím výnimku, pretože cítim, že je správne vám len povedať, že očkovaním ochránite seba aj ostatných. Že tu vy, a vaši blízki ešte stále môžete byť, že len hromadným preočkovaním sa rýchlejšie môžeme vrátiť do normálu a k svojej práci," odkázala verejnosti Smatanová.

„My, celá kapela, to absolvujeme, aby sme vás zase mohli stretnúť a hrať pre vás... Nie som influencer, ktorý vás chce ovplyvňovať, len vás môžem slušne poprosiť: Neváhajte. Pre tých, ktorí toto moje rozhodnutie zhejtujú: Prajem vám, aby ste sa s úmrtím na covid vo vašej blízkosti nikdy nestretli," dodala na záver speváčka. Jej i jej blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.