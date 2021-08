Slovenská speváčka otehotnela: Obrovská panika a... Manžel sa to dozvedel posledný!

ŠAMORÍN - Koncom januára sa zo superstaristky Dominiky Starej stala vydatá pani. A pár mesiacov nato novopečená pani Jureňa aj otehotnela. Keď zistila, že bude mať bábätko, spanikárila a dnes trochu ľutuje, že to rodine neoznámila trochu inak. A manžel sa to dokonca dozvedel posledný!

Dominika Stará pred pár dňami oznámila, že čoskoro z nej bude po prvýkrát mama. Keď teda dala fanúšikom priestor na otázky, väčšina sa samozrejme týkala tehotenstva.

Hoci spočiatku sa speváčka zdráhala prezradiť, v koľkom je mesiaci, netajila, že kritický prvý trimester má už za sebou. Nakoniec odhalila aj to, že termín má vo februári 2022.

To, že chcú mať spolu bábätko, vedeli novomanželia od začiatku a celkom sa na túto úlohu sústredili. Lenže potom prišli drobné zdravotné problémy, kedy Dominika na tehotenstvo ani nepomyslela. Aj meškajúcu menštruáciu pripisovala práve svojim ťažkostiam.

Nakoniec sa však rozhodla pre istotu si kúpiť tehotenský test, aby nebrala nevhodné lieky, keby náhodou predsa len bola tehotná. A tak aj bolo. Lenže radostnú správu sa ako prvý od nej nedozvedel manžel Michal. „Ako prvý sa ju dozvedel Janko, keďže test som si robila u našich doma a on jediný tam vtedy bol, keď som zvrieskla,” prezradila.

Po bratovi nasledovala mamina, ktorej zatelefonovala. „Doteraz ľutujem, že som tak spanikárila a nepovedala jej to osobne,” priznala Dominika. Od mamy sa to dozvedel otec a potom to speváčka oznámila druhému bratovi. Manžel prišiel na rad posledný.

