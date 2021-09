TEHOTNÁ slovenská speváčka sa dala ZAOČKOVAŤ: Začalo sa PEKLO!

Ani netreba veľmi zdôrazňovať, že očkovanie sa momentálne radí k témam, ktoré najviac polarizujú spoločnosť. Vedomá si toho bola aj Dominika Jurena, ktorá sa priateľom a followerom na Instagrame zverila, že sa tiež rozhodla pred koronavírusom chrániť za pomoci vakcíny.

Ako Dominika vysvetlila, svoj názor zverejnila preto, lebo ju kontaktovali viaceré budúce mamičky. „Očkovanie je každého slobodné rozhodnutie. Nedelím ľudí na takých a onakých, rešpektujem každého slobodnú vôľu. Jediné, čo nedávam, sú nezodpovední ľudia a antivaxeri šíriaci bludy. To je asi jediné, čo mi vyslovene vadí. Inak rešpektujem každého iný uhol pohľadu, strach z neznámeho, zdravotné problémy...” uviedla vo svojom príspevku speváčka, ktorá bola už pred tehotenstvom rozhodnutá, že sa dá zaočkovať.

Informácie o vakcinácii tehotných žien si zodpovedne zozbierala a túto tematiku si naštudovala. „V rodine mám kopec lekárov. Tí tiež rozhodili siete, aby sme mali o očkovaní tehotných žien čo najviac relevantných info. Každý jeden lekár/vedec, s ktorým som sa rozprávala, mi očkovanie odporučil. Okrem toho som sa za správne rozhodnutie veľa modlila, predsa len, zodpovedná som bola už aj za naše dieťatko. Povedala som si, že rozhodujúce slovo bude mať moja gynekologička a ak bude ona jediná proti, očkovať sa nedám. To bude pre mňa také znamenie. Lenže moja gynekologička reagovala na moju otázku veľmi pozitívne a odporučila mi nečakať a dať sa očkovať, keďže 1. trimester som už mala za sebou,” prezradila umelkyňa, ktorá okrem bolesti ruky a hlavy nemala žiadne vedľajšie účinky a aj na následnom kontrolnom sone bolo všetko v poriadku. „Ja osobne som o správnosti svojho rozhodnutia presvedčená a myslím si, že to je dôležité. Môj pokoj a moje kľudné svedomie,” uzavrela Jurena. Pokoj však po zverejnení príspevku rozhodne nemala...

Dominika síce všetkých poprosila, aby si negatívne komentáre a kritiku nechali pre seba. Avšak márne. Ako pár dní nato prezradila, ľudia ju priam zavalili zlobou a nenávistnými komentármi. V nich mladej speváčke i jej dieťatku prajú smrť a posielajú jej fotky detských truhličiek, či správy s textom - nezodpovedná špina ako ty nemá právo byť matkou.

„Rozum sa mi zastavoval, koľko nenávisti je v nás ľuďoch. A toto sú všetko ľudia, čo ma nepoznajú a nikdy som im nič nespravila. Len im asi ležia v žalúdku moje názory, na ktoré podľa nich nemám právo. Čo ma však zarazilo najviac? Že mi to dokázali písať ženy. Mnohé z nich boli isto aj matkami, aspoň podľa fotiek. A ja sa pýtam - Čo zlé som urobila, aby mi ľudia vypisovali tieto nechutnosti a priali mne aj môjmu dieťaťu len to najhoršie...? Nesťažujem sa, ja som si riziko môjho postu uvedomila ešte predtým, ako som ho zverejnila a šla do toho s tým, že aj takéto veci prídu. Ale aj tak ma to proste neprestáva udivovať. Čo dáva nám ľuďom právo takto nenávistne odsúdiť druhého človeka a bodnúť ho na to najcitlivejšie miesto?” zamýšľa sa budúca mamička.

Za všetkých týchto ľudí sa Dominika rozhodla modliť. „Evidentne musia byť veľmi nešťastní a veľmi zranení, ak v sebe živia toľko nenávisti a prskajú ju všade naokolo. Buďte k sebe a k ľuďom okolo vás láskaví. Táto doba je ťažká, tak si ju nerobme ešte ťažšou. Robme všetko v mene lásky. Tento svet bude omnoho krajším miestom, len každý z nás musí začať od seba,” uzavrela vo svojom príspevku bývalá superstaristka.

