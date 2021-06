Trpké priznanie krásnej moderátorky: ŠIKANA v škole, odchod otca… Musela živiť rodinu!

Moderátorka jojkárskeho Topstar magazínu si aktuálne žije svoj sen - po svojom boku má milovaného muža, ktorému pred tromi mesiacmi porodila synčeka Robka. No nie vždy bol jej život ako z rozprávky. Aby si dnes mohla vážiť aj zdanlivé maličkosti, v minulosti si musela prejsť náročnými chvíľami. A na staré rany si aktuálne zaspomínala.

Čelila šikane, musela sa vyrovnať s odchodom otca... No všetko ju to posilnilo. „Keby sa osemročnej Soni Skoncovej neposmievali deti v škole, nevytvorila by si obranný systém, ktorý ju dodnes chráni pred toxickými myšlienkami. Keby otec neodišiel, nevybrala by som sa ako násťročná do modelingu zarábať peniaze, aby jej rodina mala z čoho žiť,“ opisuje ťažké chvíle Soňa.

Na všetkom si však našla aj to dobré. „To by znamenalo, že by sa nenaučila jazyk, neprecestovala by celý svet a nestretla množstvo inšpiratívnych a tvorivých ľudí, ktorí sú dnes jej priateľmi. Ani by sa nenaučila odpúštať, za čo je dnes otcovi vďačná,“ vymenúva moderátorka.

Soňa Skoncová a Robo Reis tvoria pár dlhých 19 rokov. Zdroj: Instagram S.S.

„Keby Soňa s Robom nezažili lásku na diaľku, nepochopili by, že najcennejším darom je spoločne strávený čas. Neprinútili by sa žiť v prítomnosti, nemyslieť na osamelé časy minulé či budúce,“ prezradila brunetka, ktorá so svojim partnerom tvorí pár už neuveriteľných 19 rokov. „Keby modelky nefotili plavky v zime a páperové bundy v lete, nemala by Soňa zdravotné ťažkosti. lenže keby ich nemala, nestarala by sa dnes s láskou o svoje telo,“ dodáva.

Známa Slovenka sa svojimi neľahkými spomienkami prihovárala ľuďom, ktorí aktuálne tiež prechádzajú ťažkým obdobím, aby im pripomenula, že všetko zlé je len dočasné a v konečnom dôsledku to človeka zocelý: „Keď ma dnes postretnú náročné chvíle prajem si pokoru, aby som prijala veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť to, čo môžem a múdrosť rozpoznať medzi nimi rozdiel.“ Jej slová majú niečo do seba. Čo poviete?