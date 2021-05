FOTO Plačková odhalila svoje skutočné zuby: Dala dole zirkónové korunky a… Uff!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková (29) sa vôbec netají tým, že do svojej krásy je ochotná zainvestovať. A rozhodne to nie sú malé peniaze. Pred rokmi si nechala vylepšiť aj svoj úsmev a dnes sa pýši zirkónovými korunkami. V týchto dňoch však odhalila, čo skrýva pod nimi... Uff!

Zuzana Plačková je známa tým, že má za sebou viacero vylepšujúcich zákrokov. Či už invazívnych alebo neinvazívnych. Vôbec sa tým netají, práve naopak - je tvárou kliniky krásy. Pred pár rokmi prešiel generálkou aj jej úsmev. A to nehovoríme len o kyseline hyalurónovej, ktorou si nechávala dopĺňať svoje pery, ale výrazný zásah zaznamenali aj jej zuby.

„Mám zirkónové zuby a bieliacu farbu som si objednala až z Ameriky. Odteraz teda už len s veľkým úsmevom všade,“ hlásala v roku 2015 Plačková. No to si vypýtalo svoju daň... A nielen tú finančnú. Aby sa totiž brunetka mohla pýšiť novým úsmevom, musela si dať svoje zuby vybrúsiť. No a na tie jej potom nasadili nové zirkónové korunky.

Novým úsmevom sa pýši aj Zuzanin manžel René. Zdroj: Instagram Z.P.

V uplynulých dňoch bola slovenská podnikateľka u zubárky znova, aby jej pôvodné implantáty vymenili za nové, belšie. „Mala som o odtieň belšie vrchné, tak musím mať tak isto biele aj spodné proste,“ zverejnila Plačková a nemala problém pred svojimi sledovateľmi odhaliť aj svoje skutočné zuby. Uff a nebol to veľmi lichotivý pohľad. No ale povedzme si pravdu, podobne vyriešila problém svojho nedokonalého úsmevu nejedná svetová hviezda - jediný rozdiel je, že ich skutočné zuby nikdy neuvidíme.