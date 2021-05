Veľká hanba na Eurovízii: Do českej hviezdy napchali milióny a.... Úplne pohorel!

Fiasko za 7 miliónov!

Zdroj: pixabay.com

PRAHA - Keď českí susedia na Eurovíziu poslali speváka Bena Cristovaa, národ do neho vkladal veľké nádeje. Predsa len, na scéne je už niekoľko rokov, spieva, tancuje, pôsobí exoticky a má všetko, čo by mala správna hviezda mať. Lenže nakoniec sa ukázalo, že pravdu mali, bohužiaľ, tí, ktorí tvrdili, že bývalý superstarista to medzi top interpretov nedotiahne...