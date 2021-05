Plačkovej skoro z nosa vyletel sopeľ: Môže niekomu tak je**ť?!

Zuzana je žena šikovná a podniká rovno v niekoľkých oblastiach. To, čomu všetkému sa venuje, sa snáď ani nedá zrátať. Okrem toho, že dostáva mastné sumičky za reklamu na sociálnych sieťach, predáva pod svojou značkou rôzne výživové doplnky, oblečenie, má kaviareň, nejaké peniaze rozumne investovala a takto by sa dalo pokračovať až do nekonečna.

Nad poznámkami, že si na luxusný život zarobila telom, sa už len smeje. Plačková skrátka využila vlastnú šikovnosť, svoje meno, neprestala makať a zázrak je na svete. Možno práve preto nikdy nemala za potreby míňať svoj čas na komentovanie cudzích ľudí. Radšej ho venovala tomu, aby zarábala a mala sa dobre.

A veru sa má. Lenže občas predsa len niekto príde s kurióznou teóriou o jej zárobkoch, ktorá Zuzane zdvihne obočie. Brunetka najnovšie vyhlásila, že jej ďalším cieľom je vlastniť v Bratislave 10 bytov. Ako to už u Plačkovej býva, keď si niečo zaumieni, dlho to trvať nebude. Niektorým však predsa len nedalo a pichala ich myšlienka, kde Zuza vzala toľko peňazí.

Zuzana Plačková si rada dopraje luxus. Najnovšie si niekto pomyslel, že toľké peniaze získala vďaka drogám... Zdroj: Instagram ZP

Istej jej sledovateľke prišlo ako jediné možné vysvetlenie to, že Plačková určite obchoduje s drogami. Čestnou robotou sa totiž vraj na také nehnuteľnosti zarobiť nedá. ,,Človek, keď chce mať 10 bytov, jedine tam musia byť drogy, lebo to sa nedá, keď nekradne,” napísala Zuzane istá žena. A influencerka neverila vlastným očiam.

„Skoro mi sopeľ vyskočil z nosa, keď som to prečítala. Môže takto niekomu j*bať? To naozaj si ešte niekto neuvedomuje, čo je moja práca a koľko zarábam?” nechápala tmavovláska. Nuž, možno pokiaľ by ľudia nemárnili čas nad riešením takýchto hlúpostí a investovali ho rozumnejšie, mali by sa aj oni o čosi lepšie...