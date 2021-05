Diváci sa pustili do MINItváre: TOTO si tie deti nezaslúžili!

Deti boli skutočné úžasné a ich výkony niektorých až dojímali k slzám. Každý malý talent sa naozaj snažil, poctivo cvičili a na pódiu sa predviedli ako dospelé hviezdy. Ibaže vyhrať mohol iba jeden. Respektíve traja - v závere šou totiž prišlo na hodnotenie, z ktorého vyšla trojica "najlepších".

Na treťom mieste skončila dcéra Márie Čírovej Zoe Kachútová, ktorá sa počas večera predstavila ako Darinka Rolincová s piesňou Až raz budem učiteľkou. Na druhom mieste skončila Emmka Kandráčová, dcéra hudobníka Ondreja Kandráča. Tá zaspievala populárnu pieseň Dance Monkey od Tones and I. No a absolútnym víťazom sa stal detský herec zo seriálu Oteckovia Maroško Baňas, ktorý sa počas večera predstavil ako ikonická Édith Piaf.

Trojica víťazov si zo šou odniesla kolobežky. Zdroj: Tv Markíza

Spomínaný trojlístok si okrem pomyselných víťazných miest odniesol ešte niečo. Každý z nich dostal kolobežku. A práve to bolo tŕňom v oku mnohých divákov, ktorým sa to voči ostatným deťom zdá byť nefér a necitlivé. Myslia si, že ich mali dostať všetky deti, prípadne že ostatní súťažiaci mohli dostať aspoň inú pozornosť, ktorá by potešila ich dušičky, aby neboli sklamané.

Divákom sa nepáči, že kolobežky nedostali všetky deti. Zdroj: Tv Markíza

„To sa Markíza nezmohla na to, aby všetkým deťom dala kolobežku? Áno, viem, víťaz je len jeden, no snažili sa všetci a boli skvelí,” myslí si pani Gabriela. „Malo to skončiť pre všetkých rovnako. Nemuseli vyhodnocovať miesta. Aj tie ostatne deti by si boli zaslúžili nejaké ceny,” napísala zasa Katarína a podobne ladených komentárov sa v diskusiách vyskytlo skutočne mnoho. A čo vy? Súhlasíte s tým?