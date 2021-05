Šoko poriadne vytočil Handlovú: Chystalo sa naňho 30 rozzúrených ľudí… Chrániť ho musela polícia!

VIDEO: Šoka takmer zbili v Handlovej

Juraj Šoko Tabáček príhodu porozprával v talkshow Borisa Valábika a Mariána Gáboríka s názvom Boris & Brambor. Zabávač si zaspomínal na časy, keď pôsobil ako basketbalový rozhodca. Ako priznal, po čase s tým skončil - jednak kvôli nespravodlivosti ku ktorým pri zápasoch dochádzalo a... Dostal sa aj do nepríjemných konfliktov.

„Ja som vtedy začal pískať a musel si urobiť rôzne kondičné testy a samozrejme sa naučiť pravidlá - to dosť pomáha, keď pískaš. Ale zistil som, že to nie je to najdôležitejšie, lebo tam boli starí harcovníci vtedy 40-50 roční páni, ktorí nemali problém odpískať celý zápas od stredu. A ja som to všetko behal a videl som to neprávie, tak som z toho tak jemne cúvol. Lebo mal som jemné incidenty, ktoré mi naznačili, že sa už tomu nechcem venovať,“ prezradil Šoko.

A opísal aj jednu nepríjemnú potýčku, do ktorej sa neúmyselne dostal na zápase medzi Handlovou a Prievidzou. Handlovčanov vytočil natoľko, že sa naňho pred halou chystalo približne 30 ľudí. Vtedy len 15-ročný Šoko si tak na pomoc musel zavolať mestskú políciu, aby ho nezbili. Vypočujte si celú príhodu vo videu vyššie!