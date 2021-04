Adela sa dala zaočkovať AstraZenecou: Neobišla bez komplikácií… Triaška, teplota, uff!

PREŠOV - Témou číslo jeden je už niekoľko mesiacov očkovanie proti zákernému koronavírusu. Mnohí sa ho obávajú, a tak sa známe tváre snažia ísť verejnosti príkladom. Najnovšie sa dala zaočkovať moderátorka Adela Vinczeová (40). A rovno diskutovanou vakcínou AstraZeneca. No a so svojimi pocitmi sa podelila aj s fanúšikmi. Uff!

VIDEO: Adela Vinczeová je už zaočkovaná vakcínou AstraZeneca

Hoci Adela Vinczeová s celou rodinou začiatkom roka prekonala koronavírus, hodnoty ich protilátok neboli najvyššie. Na sociálnej sieti Instagram moderátorkin manžel Viktor Vincze priznal, že s odstupom času podstúpili rovno dva testy na hladinu protilátok v krvi. Dvojica sa tak netajila tým, že ak sa im naskytne možnosť ísť na očkovanie, určite ju využijú.

A moderátorka to má už aj za sebou. Viktor na sociálnej sieti Instagram prezradil, že sa blondínka bola dať zaočkovať v Prešove. „Sme na Liptove na chate a zmenil som tým pádom Adelke miesta prípadného očkovania a v momente, ako som odoslal registráciu, tak jej pípol termín v Prešove na dnes. Tak sme v Prešove, kde sa dá Adelka pichnúť Astrou,“ hovorí vo videu Vincze.

O polhodinu neskôr bola už Adela zaočkovaná a podľa vlastných slov sa cítila fantasticky. „Cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým,“ zahlásila so smiechom moderátorka. No ani ju neobišli komplikácie. Už o pár hodín sa fantasticky rozhodne necítila, práve naopak. Našťastie, problémy trvali pomerne krátko. „Je skoro 24 hodín po vakcíne. Ako sa máš?“ pýtal sa Viktor Adely vo videu.

A tá nič netajila: „Mám sa už oveľa lepšie, mala som v noci triašku, teplotu a bolí ma veľmi ruka, ale urobila som to pre kolektív a aby som už nikdy nikoho nenakazila, nie pre seba. To nie!“ dodala moderátorka ležiac na gauči. Podľa slov odborníkov by však posledné komplikácie po očkovaní mali odznieť do štyroch dní, takže Adela by čoskoro mala byť úplne fit.