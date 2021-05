Tajné stretnutia Adely a Viktora, keď o nich ešte nikto nevedel: Načapala ich Drobná, ale… Ehm!

BRATISLAVA - Adela Vinczeová (40) a Viktor Vincze (30) tvoria pár už takmer 5 rokov. Dokopy sa dali na svadbe Mateja Sajfu Cifru (41) a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej (32), no na verejnosť sa táto informácia dostala až približne o mesiac neskôr. V čase, keď o nich ešte nikto nevedel, sa dvojica spolu vybrala do hotela v Ostrave. A zhodou okolností ich tam načapala speváčka Emma Drobná. Lenže.... Ehm!

Vzťah Viktora Vinczeho a Adely Vinczeovej veľmi rýchlo nabral na obrátkach. Po piatich mesiacoch sa zasnúbili a o ďalšie štyri mesiace si už povedali svoje áno... No a dnes sú už spolu takmer 5 rokov. Ešte predtým, ako sa informácia o ich vzťahu dostala na verejnosť, sa však snažili stretávať tajne. A ani nie na Slovensku, ale v susedných Čechách.

A práve z tohto obdobia pochádza aj vtipná príhoda, na ktorú si nedávno zaspomínal markizák. Čerstvo zaľúbená dvojica si práve užívala chvíle súkromia v istom hoteli v Ostrave, keď zhodou okolností stretli slovenskú speváčku Emmu Drobnú. „Keď sa ešte o nás nevedelo, na chodbe hotela v Ostrave sme ráno stretli Emmu Drobnú po tom, čo sme vyšli z izby,“ začal spomínať Viktor.

Adela prvý raz o Vinczem, Viktor jej venoval srdiečko!

Najvtipnejšie na tom je, že mladá blondínka si absolútne nepripustila možnosť, že by dvojica mohla tvoriť pár. Vysvetlila si to inak. „Ona si to vysvetlila tak, že tam spolu moderujeme podujatie a organizátori nám v rámci šetrenia dali spoločnú izbu. Iné vysvetlenie jej nedávalo zmysel,“ prezradil moderátor. A my sa jej ani nečudujeme - pre mnohých bolo odhalenie, že Viktor a Adela tvoria pár, poriadne šokujúce.